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爾雅出版遭誤傳熄燈 業者澄清絕無此事

中央社／ 台北8日電

成立半世紀的爾雅出版社驚傳「熄燈」，爾雅出版社今天澄清表示「絕無此事」，出版社3月底才剛出版創辦人隱地新書「但念無常」，盼讀者繼續支持文學，支持出版。

「爾雅」發行主任趙燕倡接受中央社電話訪問表示，今天接到許多讀者及文友的關切電話，多半讀到北美「世界日報」的報導，文中引「爾雅出版社創辦人柯青華（隱地）的姪女柯寧寧透露，爾雅出版社已於今年初熄燈」，很快在網路上傳開。

趙燕倡表示，「爾雅」一切營運正常，今年也持續出書，年初還參加台北國際書展，絕對沒有「熄燈」。

文中另指出，「今年出版社熄燈前，他（隱地）甚至將所有版權歸還給作者，希望作家們能自由處理自己的作品，繼續留香社會」，趙燕倡表示「這會給出版社帶來很大困擾」，希望不要再誤傳。

趙燕倡表示，隱地目前因眼疾休養中，去年出版「苦眼戀書房」自認是「最後一本書」，但隱地仍時時關心文學，自己也想辦法創作，透過編輯團隊協助，今年又出了「但念無常」，成為「爾雅」今年最新書，也是隱地的第85本書。

隱地在書序中表示，「2025年5月，成為了青光眼末期患者，兩個月後突然天外傳來兩項好消息，先得了台北市文化獎，接著又獲知自己也是全球華文文學星雲獎貢獻獎的得主，一時之間悲喜交集，在哭笑之間，自己也弄不清到底是幸運者還是悲傷者」。

「爾雅」1975年由隱地創辦，根據去年「不是懷舊，經典依然年輕：爾雅五十‧經典五十」活動紀錄，50年來已出版908本書。

根據國立台灣文學館線上資料平台，作家應鳳凰撰寫「爾雅出版社」詞條表示，「爾雅」除了出版詩、散文、小說以及文學評論，「年度小說選」前後歷時31年，幾個叢書系列都為當代文學發展留下豐富的作品與歷史資料，對台灣當代文學史料的經營與整理卓有貢獻。

隱地 中央社 台北國際書展

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