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教師離職翻倍 一句「豬不會投訴我」揭教育崩壞真相

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教師離場故事說不完，少師化的速度恐將超越少子化，政府卻還是以仍有7.5萬名儲備教師自我安慰。示意圖。圖／聯合報系資料照片
教師離場故事說不完，少師化的速度恐將超越少子化，政府卻還是以仍有7.5萬名儲備教師自我安慰。示意圖。圖／聯合報系資料照片

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