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首屆「大一年」年會10日登場 聚焦高中大學轉銜

中央社／ 台北8日電

108課綱在高中與許多變革，大學也須適應少子女化與AI的浪潮，兩者間的銜接受到學界重視。第一屆「大一年」將於本月10日、11日在清大登場，聚焦高中到大學階段的轉銜制度。

「第一屆台灣大一年年會」由清華大學主辦，協同國家教育研究院、實踐大學、靜宜大學、高雄科技大學共同推動，預計有200多名學者與會，並開放線上直播，邀請各界關心台灣高教發展的人士參與。

這場年會號稱是亞洲首個聚焦「大一年經驗（First-Year Experience, FYE）」的專業年會。國家教育研究院今天發布新聞稿指出，美國的「大一年年會」已舉辦超過40屆，台灣這次接軌國際，開展屬於亞洲的大一年發展模式。

年會執行委員會主席、清華大學教授焦傳金表示，本次年會不僅是成果交流平台，更是台灣高教從個別探索邁向跨校連結與集體行動的重要起點，逐步形塑「Team Taiwan」的大一年發展模式。

國教院院長林從一表示，大一除學業銜接外，更應重視社會情緒學習（SEL），協助學生在不確定中建立穩定的學習與適應能力。

年會第1天預計發布38校參與的全國大一年支持系統調查成果，分析制度現況、校務治理與學生支持等面，並由教育部表揚典範學校。

第2天則以「100種韌性學聲」電子書與「探索大學聲」Podcast為主軸，藉由師生經驗分享，呈現真實的大學歷程。相關資訊可參考「第一屆台灣大一年年會」網站。

美國 教育部 高雄科技大學

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