白沙屯進香估百萬人潮 北港2校擬停課遭縣府駁回

年度宗教盛事白沙屯媽祖徒步進香將於4月16日抵達雲林北港朝天宮，因報名人數已突破45萬人，創下新高，地方預估當天北港鎮湧入人潮恐逼近百萬，鄰近朝天宮的南陽國小與北港國中原規畫當日全校停課，並提前於本月11日補課，縣府教育處長邱孝文表示，考量當天是平常上班日，部分家長請假不便，因此不同意停課，當天兩校正常上課。

因應白沙屯媽祖徒步進香將湧入大量人潮，北港南陽國小、北港國中向縣府提出4月16日停課申請，邱孝文表示，經召開會議評估，因有部分家長反映當天為上班日，請假照顧孩子不便，且學生上午7時30分前已到校，當時周遭人潮尚不多，放學時間也避開人潮最多時段。

邱孝文表示，經多方評估後，以學生受教權為優先，不同意學校停課，若家長交通接送上有困難，可向校方請假。

北港國中校長施協志表示，當天將正常上課，因人潮難以預期，若家長接送有困難，可向學校請假，並以在家線上上課因應，兼顧各方需求，若因人潮過多、噪音太大，將會關窗開冷氣上課因應，會盡力讓影響降到最低，讓家長需求都能得到滿足，今年交通管制區域更大。南陽國小表示，一切依縣府公告為主。

白沙屯媽祖北港進香今年人潮爆量，預估將湧入百萬人潮，圖為去年北港鎮上人潮。圖／本報資料照

白沙屯媽祖北港進香今年人潮爆量，預估將湧入百萬人潮。圖／本報資料照