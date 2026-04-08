聽新聞
0:00 / 0:00
白沙屯進香估百萬人潮 北港2校擬停課遭縣府駁回
年度宗教盛事白沙屯媽祖徒步進香將於4月16日抵達雲林北港朝天宮，因報名人數已突破45萬人，創下新高，地方預估當天北港鎮湧入人潮恐逼近百萬，鄰近朝天宮的南陽國小與北港國中原規畫當日全校停課，並提前於本月11日補課，縣府教育處長邱孝文表示，考量當天是平常上班日，部分家長請假不便，因此不同意停課，當天兩校正常上課。
因應白沙屯媽祖徒步進香將湧入大量人潮，北港南陽國小、北港國中向縣府提出4月16日停課申請，邱孝文表示，經召開會議評估，因有部分家長反映當天為上班日，請假照顧孩子不便，且學生上午7時30分前已到校，當時周遭人潮尚不多，放學時間也避開人潮最多時段。
邱孝文表示，經多方評估後，以學生受教權為優先，不同意學校停課，若家長交通接送上有困難，可向校方請假。
北港國中校長施協志表示，當天將正常上課，因人潮難以預期，若家長接送有困難，可向學校請假，並以在家線上上課因應，兼顧各方需求，若因人潮過多、噪音太大，將會關窗開冷氣上課因應，會盡力讓影響降到最低，讓家長需求都能得到滿足，今年交通管制區域更大。南陽國小表示，一切依縣府公告為主。
【編輯推薦】
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪低年級為何不能用自動鉛筆？老師親揭兩大原因：不禁用真的會後悔
▪捨國立電機選私大數資！家長頻遭質疑嘆「很差嗎」 網：別在意他人目光
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。