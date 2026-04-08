幫高中生建立運算思維 教育部開設「PythonAI線上多元選修」

人工智慧浪潮席捲全球，為厚植高中職學生的數位素養，教育部國教署特別與大學端合作開設「PythonAI線上多元選修」課程，透過線上同步教學與虛實整合的實作活動，引導學生從基礎程式語言出發，跨入人工智慧的應用。

國教署指出，課程以Python程式語言為學習核心，課程規劃從變數運算、條件判斷到迴圈應用等基礎邏輯著手，透過生活化案例模擬，由教師示範後交由學生動手實作。從基礎指令到建立完整運算思維，學生會在過程中發現，程式設計是一種具備解決問題能力、能創造實際應用的生活工具。

114學年度第2學期參與課程的新北市立金山高中合作教師分享，學生在學習過程中逐步建立了系統化思考能力。特別是當程式執行出現錯誤時，學生不再僅是等待答案，而是會開始嘗試自主調試（Debug）、找出原因並修正。

來自高雄市立仁武高中的學生表示，原以為撰寫程式需背誦大量複雜指令，實際參與後才發現，程式其實是與電腦溝通的「另一種語言」。只要理解運算邏輯，便能循序漸進完成任務。也有學生分享，希望未來能進一步利用Python製作小遊戲、架設網站，甚至開發初階的 AI 應用，將課堂學習與個人興趣深度結合。

國教署強調，PythonAI線上多元選修採取跨校遠距教學模式，突破地域限制，無論是都市或偏遠地區的學生，皆能透過線上平台共享教學資源，不僅落實教育公平性，也展現線上選修課程在促進資源共享與跨校交流上的優勢。

面對AI與數位科技的快速演進，提升學生的科技應用力已是當前教育政策的重要方向。教育部表示，未來國教署將持續推動多元線上課程，結合大學端與跨校教學社群的力量。