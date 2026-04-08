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教育部攜大學培養AI人才 推高中線上程式語言課程
為培養未來的AI（人工智慧）人才，教育部與大學合作，到高中開設線上課程，從基礎的程式語言著手，結合生活案例和動手做，鼓勵學生跨入AI的應用殿堂。
教育部今天發布新聞稿，介紹與大學端合作開設的「Python AI線上多元選修」，鼓勵高中生學習程式語言，培養數位素養，讓程式設計成為未來探索科技、接觸未來的關鍵工具。
課程規劃從變數運算、條件判斷到迴圈應用等基礎邏輯著手，透過生活化的案例模擬，由教師示範後，交由學生動手實作。
課程採取「跨校遠距教學」模式，突破地域限制。無論是都市或偏遠地區的學生，都能透過線上平台共享頂尖教學資源，不僅落實教育公平性，更展現線上選修課程促進資源共享與跨校交流的優勢。
參與課程的高雄市仁武高中學生分享，原以為撰寫程式需背誦大量複雜指令，實際參與後發現，程式其實是與電腦溝通的「另一種語言」；只要理解運算邏輯，便能循序漸進完成任務。
教育部指出，學生在學習過程中，逐步建立系統化思考能力。特別是當程式執行出現錯誤時，不再僅是等待答案，而是開始嘗試自主調試（Debug）、找出原因，並進行修正，培養出「勇於探索、不怕失敗」的精神。
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