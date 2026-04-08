在演算法和AI籠罩下長大的孩子 需要什麼樣的文學教育呢？

我媽媽是小學老師，而且是一位「覺得閱讀很重要」的小學老師。

因此，我從小就不知不覺參與了許多閱讀課程。我甚至不知道那是一種「課程」。

比如說，只要跟大人上街，我們一定會有的一樁小遊戲，就是「認招牌」與「認廣告」。車窗外的世界彷彿文字之海，等待我們的眼睛捕撈。我們會比賽誰能認得又快又準，並且不能發錯音。看到一些有趣的諧音梗，我們會在車內笑成一團。我最喜歡的是房地產廣告文案，它們都會用一些看起來很厲害、很有氣勢的詞，像茫茫字海裡閃亮壯碩的大魚。

再過幾年，我媽媽考進了師範學院的學分班，每週固定要到台北上課。那時候我大概是小學中年級左右，字也認得一些了。於是，在媽媽上課的那幾個小時，我會被空投到重慶南路的書店街—最常待的地方，就是「東方出版社」，因為東方出了很多少年小說和歷史故事。我就在那邊晃蕩，直到媽媽來帶我吃午餐。沒有任務，沒有目標，沒事就去翻書店裡的書，不喜歡就放回去，喜歡就坐下來讀，超級喜歡就等媽媽來了，請他付錢買回家。

我一直到長很大之後，才知道不是每個家庭都有跟我們家一樣的購書政策。我在一篇散文裡寫過：

作為小學教師，母親對閱讀的觀念是多多益善、圖文不忌。從小，我們家小孩如果要求買玩具或零食，十次也未必有一兩次成功。但是，如果想買的是書，那就是提案即三讀，預算無上限。

媽媽其實並不是對文學有太深刻理解的人，文學書讀得很少。他只是憑著「這樣做應該是對的」之直覺，把我教養到大。直到進入學校，乃至多年後，我踏入文學創作的世界之後，才意識到這些「課程」的效果。

比如小學三年級時，我被老師抓去測試「字音字形」程度，發現我的字彙量超過四、五年級的一般學生，不必特別訓練就可以直接參賽。更準確地說，是我早已「飽經訓練」：那是「認招牌廣告遊戲」打下的基礎。中學以後，除了「背註釋」這種一定要啃課本才有分數的題目，我幾乎沒怎麼認真讀過國文課本，仍然能夠輕鬆駕馭文白課文，甚至開始接觸更高等級的現代文學。這些文學素養，正是重慶南路書店街與媽媽的「購書政策」幫我培養起來的。

在文學讀寫的學習上，我並非「家學淵源」，但確實出生在一個幸運的家庭。如果每個人都有類似的養成過程，我想大多數人也都會有很好的表現。

可惜並不是每個家庭都有一樣的餘裕。隨著智慧型手機的出現──我童年時，甚至還沒有桌上型電腦──這種餘裕更是越來越稀少。傳統上，人文素養的累積，應當像幼時的我在書店街晃蕩那樣，隨機、無目的、數量充盈，讓每個人都在探索中建構出自己的樣貌。然而，這種「古老的美好時光」恐怕很難再現了。社群網路提供的資訊數量雖然遠超過「充盈」，但卻不是隨機無目的的，而是被演算法和AI籠罩，不鼓勵人們發現新事物，只餵給人們重複而熟悉的舊觀點。

這樣背景下長大的孩子，需要什麼樣的文學教育呢？這本書是我給出的一部分答案。

如果傳統的做法是「讀多了就會有自己的體系」，現在的教養思路恐怕是要反過來：先提供一個體系，讓孩子能夠分辨、挑選、快速適應海量湧來的資訊，才有機會「讀多」。否則，沒有堅實理解工具的孩子，只會被關在演算法和AI的牢籠裡。連成人都無法掙脫的牢籠，當然不可能要求孩子倖免。因此，這個時代的孩子，反而會需要比我小時候更紮實的訓練。不是因為他們先天比較差，而是他們後天要面對的環境比較困難。

這也是為什麼，我會一改傳統文學人「以心傳心」的模式，明確的講「框架」、講「結構」。以前的人有餘裕慢慢等待體系形成，現在的人卻要先求不被雜亂的資訊淹沒。

當然，我之所以能提出這些體系（或框架、或結構），正是來自童年時，媽媽有意識卻又足夠自由的放養，我對此衷心感激。如果現在還有孩子，能夠在這種「大量閱讀」的情境下成長，我會非常開心

但如果您或您的孩子已經難以適應傳統模式，《最強國文雙師的讀寫思辨課》這本書或許可以提供一點幫助。希望它能夠讓您從一片茫茫字海中，學會撈出好魚的方法。如此一來，我也就多少可以回報我的家庭、我當時所身處的環境（比如那些極度包容小孩的書店店員）的教養了──他們所教給我的，我有義務再加添一點東西之後，再教給更下一代的孩子。

我想，文化就是這麼一回事，文學追求的也無非如此：每個人都貢獻一點記憶與生命，連綴成時間的絲線，從而使得某些珍貴溫暖的東西，能夠一直延續下去。

身處注意力稀缺的AI時代 我們為什麼還需要學讀寫術？

討論「注意力稀缺」話題時，我想提醒的第一件事：長文與短影音確實是兩種完全不同的注意力模式，但它們並不是非此即彼、接觸一種就會消滅另一種的對立關係。

相較於現在的青少年，我的閱聽習慣確實是比較「老派」的。但是，我也不想站在「傳統」的一方，指責他們沉迷於短影音，從而丟失了一直以來的文化素養。在我看來，搞不好當代大行其道的短影音，才是真正「傳統」、符合人類最原始認知模式的媒介。

「短影音」和「文字閱讀」 哪個比較傳統？

「短影音比較傳統」聽起來很離譜。但只要我們稍微想像一下：在人類文明還非常初階的原始階段，人們的「閱聽模式」會是怎樣的呢？如果你是一名原始人，你一天中大多數的時間，大概都會在覓食與躲避掠食者的狀態下度過吧？所以，你的感官會時時刻刻處於高度敏感的狀態，一點點聲音、氣味、風吹草動，你都得做出正確的反應。否則，你可能就會錯失一隻到手的兔子，或者被狼群偷襲。

在這樣的情境裡，「專注於破解抽象、複雜且數量龐大的符號」，不但是沒有意義的能力，甚至是會讓你陷入生存危機的。你需要的是快速、多變、抓住每一個轉瞬即逝的跡象，並且立刻決定是否作出反應。是要丟出手中的標槍呢？還是趕快躲到岩洞裡？

現在，回到二○二六年。「短影音」的閱聽模式，是不是比較像原始人？「文字閱讀」所需要的能力，是不是反而容易害死原始人？

所以，哪一種閱聽模式比較「傳統」呢？我覺得答案很明顯了。

作為作家，我必須頗為欺師滅祖地說：文字的發明，以及相應產生的「閱讀」與「寫作」的技術，其實是人類文明「不得已」的結果。人類天生就是喜歡像短影音那樣，不必花太多力氣解讀，只需要快速吸收快速反應的「淺碟」內容。這也可以解釋，為什麼即使是專業作家，也多半不會抗拒滑手機。而之所以出現文字，純粹是「科技跟不上」—人類有累積情感、知識與經驗的需求，然而智慧型手機還得要幾千年才能發明，只好將就使用文字來記錄了。偏偏文字又是一種很「簡陋」的符號系統，需要讀者「專注於破解抽象、複雜且數量龐大的符號」，才能完整獲取文字所承載的內容。所以，我們有了龐大的教育體系，教導大家如何閱讀、如何寫作。

《最強國文雙師的讀寫思辨術》這本書，也是這類讀寫教育的一部分。

總結而言，文字是簡陋、低成本、需要高度訓練才能好好使用的符號系統。短影音則是相對飽滿、符合人性且不需訓練就能使用的符號系統。而且，隨著科技的進步，它的成本也變得非常低了。

站在「科技服務人性」的立場，短影音浪潮不但不可逆，甚至可以說是一種了不起的成就。說到這裡，我好像一直在唱衰自己的文字專業。照這個思路，文字的閱讀與寫作，還有什麼意義呢？為什麼還需要出一本書，來教導大家有效讀寫？

我的答案還是：這也是「不得已」的。 《最強國文雙師的讀寫思辨課》。圖／圓神提供

正因過去數千年，不得已的人類大量使用文字來承載情感、知識與經驗，這使得人類文明最主要的成就，都被迫以文字來「編碼」。我們可以想像，如果文明再往前數百年，也許影音內容的數量就有可能超過文字內容。但至少在我們可見的有生之年，一個人若想深入地學習某種東西，仍然繞不開文字的讀寫。你可以用自己熟悉的專業領域為案例，思考看看：要在該領域掌握到專家程度，卻又完全不依賴讀寫技能的可能性，有多高呢？

我不想當一個閉眼排斥一切新事物的傳統主義者，但我也不想盲目拒斥所有舊事物。在認真衡量之後，「不得已」是我認為比較客觀的理由。我們也許是最後幾個世代，需要掌握高度讀寫技術的人類了。即使如此，我們仍然暫時籠罩在文字文明的餘暉裡。在它完全暗去之前，我們不能放棄讀寫技術──這不是為了懷舊與浪漫，而是務實的考量。

◎本文摘錄自朱宥勳、陳茻《最強國文雙師的讀寫思辨課》（圓神出版），未經同意禁止轉載。