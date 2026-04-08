最強考運導覽！ 台南散策路線走訪五大文昌廟、打卡送好禮
每年統測考試約在4月底或5月初舉辦，因應考試季節即將來臨，南市府觀旅局推出「最強考運散策導覽路線」，深受考生與家長青睞，今年預計在18日至5月9日每周六下午舉辦，共計4梯次、120位名額，即日起開放線上報名。
觀旅局表示，台南身為開台首府，擁有全台最深厚的文化底蘊與宗教資源，每年考季將至，學子在書海中奮戰，適時的出外走走、舒緩壓力至關重要；「最強考運散策導覽路線」走訪祀典武廟、赤崁樓文昌閣、大士殿、縣城隍廟及三山國王廟等5間知名文昌廟參拜，不僅讓考生向眾神祈求智慧與保佑外，也能親近國定古蹟，同時周邊更是美食眾多。
觀旅局長林國華提到，今年特別與在地職棒球隊「統一獅」攜手應援，導覽解說點將設置統一獅府城獅吼宮「吼力包高中」主題插畫立牌，讓民眾與立牌合照打卡，此外，18日及5月9日2梯次導覽結束後，統一棒球隊吉祥物萊恩獅王也將現身，激勵考生發揮最佳實力。
觀旅局說，此次散策路線涵蓋掌管文運、功名與祿位的各路神祇，從五文昌帝君到韓愈及24司主考官，陣容堅強，活動也準備功名疏文、象徵圓滿的椪餅，及鉛筆免費贈送給成功報名的考生，預祝大家在考場如魚得水，揮出「金榜全壘打」。
觀旅局「最強考運散策導覽路線」即日起開放線上報名，由專業雙人導覽員帶領，每梯次名額有限，報名網址可至台南旅遊網散步導覽預約，歡迎有興趣的考生及家長踴躍報名，加持考運。
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