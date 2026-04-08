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唐美雲、妮妃雅「好哲凳」世紀同台揭秘反串靈魂 「做最自在的自己」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
1.國家兩廳院自製 Podcast《好哲凳》 邀請歌仔戲表演藝術家唐美雲及變裝藝術家妮妃雅．瘋（Nymphia Wind）首度同台。圖左至右為節目主持人劉文、唐美雲、妮妃雅 圖／兩廳院提供 攝影／周嘉慧
1.國家兩廳院自製 Podcast《好哲凳》 邀請歌仔戲表演藝術家唐美雲及變裝藝術家妮妃雅．瘋（Nymphia Wind）首度同台。圖左至右為節目主持人劉文、唐美雲、妮妃雅 圖／兩廳院提供 攝影／周嘉慧

唐美雲和妮妃雅是不同世代變裝反串、挑戰性別成見的代表。兩人昨日首度同台，在兩廳院《好哲凳》的邀請下對談表演人生與性別議題，妮妃雅指出，性別的定義並非固定不變，而是可以被解構與重新理解，也不必總是嚴肅看待；唐美雲則表示，最重要的是做最自在的自己。

兩廳院自製 Podcast《好哲凳》昨舉辦「舞台性別大挪移—歌仔戲坤生大戰變裝皇后」Live Podcast 現場錄音活動，邀請國家文藝獎得主、歌仔戲表演藝術家唐美雲，以及獲《魯保羅變裝皇后秀》（RuPaul's Drag Race）后冠的變裝藝術家妮妃雅．瘋（Nymphia Wind）首度同台跨界對談。

唐美雲分享多年來如何以「坤生」角色建構男性氣概，透過紮實的身段與唱腔在舞台上精進性別轉譯的功夫；妮妃雅則分享變裝（Drag）文化如何從地下場景萌芽，並成為一種能夠表達自我、傳達理念的表演藝術形式。

唐美雲感性分享，長年精研坤生角色，使他在回歸日常身分時，舉手投足間仍自然帶著舞台上的英挺氣場，甚至常有資深戲迷見到他換上私服後，驚艷直呼「原來你扮女裝也很美」；對妮妃雅而言，舞台下的「曹里歐」原與舞台上的華麗姿態判若兩人，但隨著無數次的變裝登台，「妮妃雅」那份無所畏懼的自信已轉化為日常生命的一部分。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，《好哲凳》是兩廳院實踐「以藝術介入社會」的重要平台，藝術不只存在於舞台之上，也不僅是調劑生活的娛樂，而是一種理解世界、探問生命的方式。

●「舞台性別大挪移——歌仔戲坤生大戰變裝皇后」將於 4 月 16 日作為《好哲凳》第六季首集節目播出，敬請鎖定 Apple Podcast、Spotify、KKBOX、SoundOn、YouTube 等平台之《好哲凳》頻道。（收聽連結：https://pr.ntch.art/ntchpodcast）

男性 兩廳院 唐美雲

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