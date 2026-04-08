因應AI浪潮 諾貝爾獎得主：「人的養成」更關鍵
諾貝爾化學獎得主維斯里契表示，AI浪潮下加速改變結構生物學的研究；並強調「人的養成」更為關鍵，應獨立思考與適應環境，唯有不斷調整，才不會被時代拋在後頭。
中央研究院今天發布新聞稿表示，「台灣橋梁計畫」第9場演講於昨天邀請2002年諾貝爾化學獎得主庫爾特．維斯里契（Kurt Wüthrich）教授以「生命分子、人工智慧與人類健康（The Molecules of Life, AIand Human Health）」為題進行演講。
會中談及AI浪潮，維斯里契指出，AI正以驚人的速度改變結構生物學的研究模式，透過AI模型預測蛋白質結構，原本需耗費數年實驗才能取得的成果，如今得以大幅縮短。
AI浪潮下，維斯里契認為「人的養成」更為關鍵，不應過早自我設限，應獨立思考與適應環境，唯有不斷調整，才不會被時代拋在後頭。
他認為，大學教育的核心在於為學生奠定足以支撐其40至50年職涯發展的基礎，不僅是傳授不斷推陳出新的工具，更重要的是培養持續學習與自我重塑的能力，才能在充滿變數的21世紀立足。
維斯里契演講中並分享核磁共振（NMR）解析生物分子結構的技術突破及其在精準醫療上的應用，幫助科學家更有效率地辨識具潛力的候選分子，加速藥物開發初期的篩選流程。
中研院表示，「台灣橋梁計畫」由中研院攜手國內11所學研機構，與世界和平基金會共同推動，致力促進台灣與全球頂尖學者的深度交流。自去年11月起，於1年間陸續邀請10多名諾貝爾獎得主，橫跨和平、物理、化學、生醫與文學等領域，持續深化國際學術合作、拓展前瞻研究視野的努力。
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