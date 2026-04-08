3個月就8童受害！新北治療師涉猥褻 議員籲市府擴大清查

新北市某男性治療師，涉利用職務，猥褻多名前來就診的學童，家長察覺有異，帶小孩就醫、驗傷並報警，東窗事發。新北市議員黃淑君今天要求新北市府負起主動調查責任，擴大清查範圍，要求該診所提供該治療師自到職日起所有接觸過的個案名單，並主動聯繫每一位個案家長，不限於已有監視器畫面個案。

檢警查出，光是今年1到3月有8名學童恐遭治療師伸狼爪，新北地檢署4日以涉犯兒少強制猥褻、性侵害等罪嫌，聲押治療師獲准。

黃淑君說，許多兒童無法自行表達受害事實，亦難以驗出明確身體傷害，僅依家長主動反應或報警，實難以全面發現受害者，請市政府提供具體可行方案，並主動通知所有自該治療師到職後接觸過的兒童家長，並告知其提供當年接受該師課程間的相關紀錄與回饋、兒童於課程期間異常反應或行為變化描述、與相關醫療、心理或早期療育紀錄以利調查。

黃淑君說，對於警方先前所稱「家長應主動反應與報警」說法，嚴重忽視兒童表達困難現實，市府應重新檢視並修正此一消極、不負責任的說法立場，並主動提供可行的具體方案。

黃淑君認為，新北市府應嚴肅看待「受害者」定義，並公開澄清宣示「凡曾被迫目睹或孩童表達過該師對其有不當接觸、無法表達但曾於課間/課後出現異常情緒反應，均屬本案受害者」，若符合上述受害兒童，應納入調查範圍並提供後續心理輔導與支持服務，不得以「無直接監視器畫面顯示身體被侵害」、「監視器畫面沒拍到」、「只是看到他人被猥褻、不是他」為由，排除任何可能受害兒童及其家長知情與求償權利。

黃淑君說，若無法全面主動聯繫所有家長，請立即建立公開詢查機制，請市政府公開提供明確管道，讓家長可知悉或查詢自家子女是否曾於該診所接受該治療師治療服務，以保障家長知情權及後續追查公道與查證權利。

黃淑君也說，市府應確實履行撤除該治療師執業資格承諾，盡速研議行政處分或函請中央主管機關協助，確保該治療師無法再從事接觸未成年及兒童相關工作，防止再犯。

黃淑君也建議，請同步推動修法並避免有相關前科治療師執業，本案不僅關乎單一治療師責任，更攸關全市兒童安全與家長信賴，懇請市政府以保護兒童為最高原則，立即採取積極作為，勿讓任何可能受害孩子及其家庭求助無門。