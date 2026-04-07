轉型正義補課第3堂上線 「言論自由日」談鄭南榕

教育部推動「補課了沒」人權及轉型正義教育專區，第3堂課選在「言論自由日」的今天上線，透過鄭南榕的故事，帶領民眾回顧那段爭取言論自由的歷史，理解自由的得來不易。

轉型正義已納入108課綱，但舊課綱相關內容較少，教育部於今年啟動人權及轉型正義教育專區，為民眾「補課」。

繼「二二八事件」、「正義與勇氣-湯德章」後，教育部今天發布新聞稿，介紹今天上線的第3堂課，聚焦「行動思想家-鄭南榕」的故事。

行政院於民國105年宣布將每年4月7日定為「言論自由日」，就是為紀念鄭南榕為追求言論自由而犧牲奉獻的精神。

鄭南榕於73年創辦「自由時代」週刊，在當年言論受限的年代，辦雜誌隨時會被查禁、停刊、沒收，但他沒有退縮。在刊登「台灣共和國憲法草案」後，遭以涉嫌叛亂罪起訴，他自囚在雜誌社內拒絕應訊，不接受不合理的壓迫和罪名。

78年4月7日，軍警包圍並強行攻入雜誌社，鄭南榕自焚殉道，他留下的那句「剩下來就是你們的事了」，至今仍鼓舞無數爭取自由的人們。

教育部指出，在鄭南榕去世之後，攸關人民權利的許多公民運動百花齊放，不合理的制度逐步鬆綁，台灣的言論自由和民主化往前邁進一大步。

教育部期盼透過梳理鄭南榕的故事，引導民眾思考今天能自由地發聲、議論與創作，背後承載前人的努力與付出，「理解歷史不是為了停留在過去，而是讓我們更珍惜民主、自由與人權的價值。」

相關資訊可參考「補課了沒？」人權及轉型正義教育專區網站。

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