基輔芭蕾舞團8月訪台 「天鵝湖」展現烏克蘭力量

基輔芭蕾舞團（Grand Kyiv Ballet）8月將首度訪台，帶來古典芭蕾巔峰之作「天鵝湖」舞劇，展現芭蕾傳統與烏克蘭民族交融的藝術特色，並將烏克蘭的優雅與力量帶向世界。

基輔芭蕾舞團官網介紹「天鵝湖」表示，這個版本充滿自由精神和烏克蘭藝術家的精湛技藝，「我們將這齣舞劇帶到全世界，藉此象徵我們不會屈服於侵略者俄羅斯。」

根據寬宏藝術今天發布的新聞資料，基輔芭蕾舞團由烏克蘭國家歌劇院芭蕾舞團首席舞者斯托亞諾夫（Oleksandr Stoianov）創立，舞團以高度紀律的群舞、精準細膩的舞技與深具情感張力的詮釋著稱，希望傳承古典，推動跨國文化交流。

「天鵝湖」由作曲家柴可夫斯基譜寫音樂，是古典芭蕾最受歡迎的舞碼之一。在斯托亞諾夫把關下，這次演出的「天鵝湖」版本，以烏克蘭傳奇編舞家謝克拉（Anatoly Shekera）奠定的藝術語彙為基礎，其中白天鵝與黑天鵝的角色設定，象徵頂尖技巧的黑天鵝32圈揮鞭轉等，在在挑戰舞者技巧。

基輔芭蕾舞團舞劇「天鵝湖」將於8月21日至23日演出，地點在台北表演藝術中心大劇院。