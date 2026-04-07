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從國小開始！新北「新空科技人才培育」計畫 打造跨學制人才鏈

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市教育局今宣布啟動全國首創「New Space新北市新空科技人才培育計畫」，結合新北16所職業試探中心、高中職及大專校院，打造跨學制「太空人才鏈」，從國小啟蒙到專業培力，系統培育未來航太科技人才。圖／新北市教育局提供
新北市教育局今宣布啟動全國首創「New Space新北市新空科技人才培育計畫」，結合新北16所職業試探中心、高中職及大專校院，打造跨學制「太空人才鏈」，從國小啟蒙到專業培力，系統培育未來航太科技人才。圖／新北市教育局提供

太空科技從科學探索走向產業應用，成為下一波全球競爭關鍵。新北教育局今宣布啟動全國首創「New Space新北市新空科技人才培育計畫」，結合新北16所職業試探中心、高中職及大專校院，打造跨學制「太空人才鏈」，從國小啟蒙到專業培力，系統培育未來航太科技人才。

教育局長張明文表示，2026年是火箭研究先驅戈達德（Goddard）液態燃料火箭發射百年，從百年前火箭升空，到今日低軌衛星成為全球科技競逐焦點，太空科技已逐步走入生活，成為未來基礎建設的重要一環。

張明文表示，新北率先整合全市16所職業試探中心、高中職與大專校院資源，推動跨學制「太空人才星鏈計畫」，讓學生從國小階段就能接觸火箭、衛星及感測器等前瞻科技，從想像太空、理解太空，到實作太空，逐步累積邁向未來產業的關鍵能力。

教育局指出，培育計畫以「Dream夢想、Development發展、Docking連結」三大面向為核心架構，規劃從興趣啟發、能力培養到產業接軌的完整學習路徑，協助學生逐步探索職涯方向。曾任國家太空計畫室主任的中研院院士李羅權高度肯定新北從教育為起點推動太空人才培育，具備前瞻視野與示範意義，有助臺灣在國際太空產業競爭中及早布局。

在課程與師資培育方面，新北市攜手台灣學聯公司共同研發教學模組並培訓種子教師，將航太火箭、立方衛星（CubeSat）、罐裝衛星（CanSat）及感測器應用等內容融入課程。首批參與培訓的鶯歌工商資訊科主任吳晋坤表示，過去電子感測器教學多停留在單一應用，但結合衛星工程後，學生更能看見程式如何轉化為真實任務指令，大幅提升學習動機與成就感。

承辦學校樟樹實中校長林浩吉表示，透過課程讓學生提早接觸未來產業，培養太空科技素養與職涯想像。樟樹實中學生楊郁蓉也分享，在參與航太職探課程實際動手組裝後才發現，原來可以理解它的原理，太空工程師不再是遙不可及的夢想。

教育局表示，今年暑假將首度開設國中小太空火箭體驗育樂營，並完成「航太探索手冊」，作為探索太空科技的專屬入門指南；另規畫在11月3日至4日舉辦「太空百年科技教育展」，邀集全國產官學研共同參與，擴大太空教育推動量能。

新北市教育局今宣布啟動全國首創「New Space新北市新空科技人才培育計畫」，結合新北16所職業試探中心、高中職及大專校院，打造跨學制「太空人才鏈」，從國小啟蒙到專業培力，系統培育未來航太科技人才。圖／新北市教育局提供
新北市教育局今宣布啟動全國首創「New Space新北市新空科技人才培育計畫」，結合新北16所職業試探中心、高中職及大專校院，打造跨學制「太空人才鏈」，從國小啟蒙到專業培力，系統培育未來航太科技人才。圖／新北市教育局提供

教育局 新北 太空

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