76歲嬤拚學位還學AI 樹德科大進修部成員跨世代

樹德科技大學行銷管理系進修部二技115級畢業班，成員年齡橫跨22歲至76歲，來自中南部各地，最遠澎湖，背景多元，有服務業、美業、科技製造業、醫美與營造業，更有創業十餘家連鎖手搖飲品牌企業主，擁有不同人生歷練卻都熱愛學習。

全班幾乎每位同學皆取得3至5張專業證照，積極參與2至3項全國競賽與國際競賽，累計獲得超過10項以上獎項肯定，並主動參加學術研討會發表與交流，目前已有9位同學考取國立大學研究所。

其中，表現亮眼的張怡婷，去年以優異成績推甄錄取國立高雄科技大學行銷與流通管理研究所，在二專加二技期間，她考取9張專業證照，橫跨旅遊、行銷、品牌管理與AI應用領域，包括策略品牌管理師乙級、整合行銷管理師乙級及AI相關專業證照等。

她曾榮獲2024年第13屆觀光精英盃遊程設計競賽第1名、校園國際金旅獎生態永續旅遊金獎，以及Top Marketing and Sales國際行銷企劃競賽優勝等7項大獎，用實力證明進修部學生同樣能站上全國舞台，班代林弈君說她是班上的學習標竿。

班上最高齡的吳春美，今年76歲，曾任計程車司機，為圓年輕時未竟的大學夢，她在二專與二技求學期間幾乎全勤，每堂課總是第一個到校，她不僅考取三張專業證照，還主動學習AI生成工具，展現與時俱進的精神。

更令人感動的是，她總以「阿嬤」的角色關懷同學，常準備水煮蛋與飲料給趕課的同學，偶爾還為大家準備午餐。班導師黃慶源笑稱，每次看到她大包小包來上課，彷彿動物大遷移，也總不忘叮嚀她注意行車安全。

樹德科大表示，進修部畢業生用行動證明年齡不是限制，只要願意開始，學習永遠不晚，以堅持與努力寫下屬於自己的傳奇，也為終身學習做出最真實、最動人的詮釋，未來將帶著這份勇氣與信念，持續在人生舞台上發光發熱。

76歲最高齡的吳春美（右二），不僅考取三張專業證照，還主動學習AI生成工具。圖／樹德科大提供

張怡婷同學（後排右一）在二專加二技期間，共考取九張專業證照，橫跨旅遊、行銷等領域。圖／樹德科大提供