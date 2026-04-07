快訊

鋒面+東北季風夾擊！今天雨勢最劇烈 明天這時才趨緩

準時炸伊朗？美媒：川普「像瘋狗」連名稱都想好 見正面訊號才延期

曾敬驊爆戀愛ing！秘戀超正美妝網紅「互相追蹤」 疑似已見過岳母

聽新聞
0:00 / 0:00

76歲嬤拚學位還學AI 樹德科大進修部成員跨世代

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
樹德科技大學行銷管理系進修部二技115級畢業班，從22到76歲共寫畢業篇章。圖／樹德科大提供
樹德科技大學行銷管理系進修部二技115級畢業班，從22到76歲共寫畢業篇章。圖／樹德科大提供

樹德科技大學行銷管理系進修部二技115級畢業班，成員年齡橫跨22歲至76歲，來自中南部各地，最遠澎湖，背景多元，有服務業、美業、科技製造業、醫美與營造業，更有創業十餘家連鎖手搖飲品牌企業主，擁有不同人生歷練卻都熱愛學習。

全班幾乎每位同學皆取得3至5張專業證照，積極參與2至3項全國競賽與國際競賽，累計獲得超過10項以上獎項肯定，並主動參加學術研討會發表與交流，目前已有9位同學考取國立大學研究所。

其中，表現亮眼的張怡婷，去年以優異成績推甄錄取國立高雄科技大學行銷與流通管理研究所，在二專加二技期間，她考取9張專業證照，橫跨旅遊、行銷、品牌管理與AI應用領域，包括策略品牌管理師乙級、整合行銷管理師乙級及AI相關專業證照等。

她曾榮獲2024年第13屆觀光精英盃遊程設計競賽第1名、校園國際金旅獎生態永續旅遊金獎，以及Top Marketing and Sales國際行銷企劃競賽優勝等7項大獎，用實力證明進修部學生同樣能站上全國舞台，班代林弈君說她是班上的學習標竿。

班上最高齡的吳春美，今年76歲，曾任計程車司機，為圓年輕時未竟的大學夢，她在二專與二技求學期間幾乎全勤，每堂課總是第一個到校，她不僅考取三張專業證照，還主動學習AI生成工具，展現與時俱進的精神。

更令人感動的是，她總以「阿嬤」的角色關懷同學，常準備水煮蛋與飲料給趕課的同學，偶爾還為大家準備午餐。班導師黃慶源笑稱，每次看到她大包小包來上課，彷彿動物大遷移，也總不忘叮嚀她注意行車安全。

樹德科大表示，進修部畢業生用行動證明年齡不是限制，只要願意開始，學習永遠不晚，以堅持與努力寫下屬於自己的傳奇，也為終身學習做出最真實、最動人的詮釋，未來將帶著這份勇氣與信念，持續在人生舞台上發光發熱。

76歲最高齡的吳春美（右二），不僅考取三張專業證照，還主動學習AI生成工具。圖／樹德科大提供
76歲最高齡的吳春美（右二），不僅考取三張專業證照，還主動學習AI生成工具。圖／樹德科大提供

張怡婷同學（後排右一）在二專加二技期間，共考取九張專業證照，橫跨旅遊、行銷等領域。圖／樹德科大提供
張怡婷同學（後排右一）在二專加二技期間，共考取九張專業證照，橫跨旅遊、行銷等領域。圖／樹德科大提供

澎湖 AI 科大

延伸閱讀

25歲廣州數學天才美女洪樂潼輟學創業 已獲64億元融資

女兒不在了她仍回來 鳳中85級畢業30年重聚最催淚

相關新聞

基商全國技能競賽北區獲多獎 培育正濱國中摘銀共築AI機器人人才庫

第56屆全國技能競賽北區分區技能競賽日前揭曉，國立基隆商工在青年組「資通訊網路建置」與「自主移動機器人」項目獲佳作，另跨校指導正濱國民中學拿下青少年組「自主移動機器人」銀牌，取得全國賽門票。

實習、競賽、檢定…一票高職生快被操垮：哪有比高中輕鬆

國中升高中時，學生們可以選擇普通高中與高職就讀。一名高職生發文，稱有些人以為讀高職比較輕鬆，其實並沒有，高職生不僅要做實習課的東西，更要考技術檢定，非常辛苦。對此，不少過來人分享經驗，證實高職生求學過程真的很累。

崑山科大學生與校友以咖啡金牌絕技創業、代言開創職涯

許多家長認為孩子讀餐飲系、畢業只能當廚師、店員甚至一輩子在基層辛苦工作。崑山科大餐飲廚藝有學生陳修醫、校友賴力弘以拚命學習堆疊的實力要來證明，這種看法不對。校方以能培育出「世界級咖啡職人」、感到與有榮焉。

弘光科大後護系校友跨域理工、社工、護理、心理諮商4專業

高齡化社會來臨，長照與護理領域吸引許多非護理背景者投入。弘光科技大學學士後護理系校友李家和從國立科大化學工程與材料工程系畢業後，曾想捧鐵飯碗準備郵政特考，在照顧受傷家人中，意識到更嚮往能提供人溫暖的職業，進修社工學分、念後護系取得護理師證照，5年前創業成立社區長照機構，成「專業跨域、職涯加值」最佳寫照。

很威！13項職種勇奪10冠 新北稱霸北區青少年技能競賽

勞動部「第56屆全國技能競賽」北區賽青少年組成績揭曉，新北市技職小將再創佳績，在13個職種中勇奪10個職種第一名，金牌數傲視全國。新北此次總獲獎數達77名，其中47名優秀選手成功取得全國決賽門票，整體獲獎率將近7成，展現新北技職教育長期深耕的成果。

東石高中全國技能競賽南區賽奪雙金 展現百年校慶技職紮實根基

嘉義縣東石高中在第56屆全國技能競賽南區分區賽奪下2名金牌、1名第4及2名佳作，展現技職教育實力。校長蔡吉郎表示，百年東高不只是歷史傳承，更是對卓越技能的追求。這項成績不僅是學生辛勤練習的成果，也體現師生精益求精的專業素養，校方正積極推展「百年東高世紀風華」迎接百年校慶，期許學生在全國決賽續創佳績。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。