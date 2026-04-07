115學年度高中藝才班特招甄選入學術科測驗 4月中分類、分區辦理
115學年度高中藝術才能班特色招生甄選入學術科測驗，將於4月中旬以分類、分區方式辦理，共有3194人報名，已於3月18日寄發准考證。
「音樂班」北區聯招於115年4月11日（周六）至4月13日（周一）辦理；中區聯招及南區聯招於115年4月11日（周六）至4月12日（周日）辦理；國立馬公高級中學獨招及彰化縣立成功高級中學獨招於115年4月11日（周六）辦理。
「舞蹈班」北區聯招於115年4月11日（周六）至4月12日（周日）辦理；南區聯招於115年4月11日（周六）至4月12日（周日）辦理；國立馬公高級中學獨招於115年4月12日（周日）辦理。
「美術班」北區聯招、中區聯招、南區聯招、桃園區聯招、國立馬公高級中學獨招、國立花蓮女子高級中學獨招及國立臺東女子高級中學獨招等，均於115年4月18日（周六）辦理。
「戲劇班」台北市立復興高級中學獨招於115年4月18日（周六）至4月19日（周日）辦理。
教育部表示，各類別測驗科目如下：音樂班包含「主修（樂器）」、「副修（樂器）」、「樂理及基礎和聲」、「聽音及寫譜」與「視譜演唱及即興」等5科；舞蹈班包含「舞蹈即興」、「芭蕾」、「中華民族舞」與「現代舞」等4科；美術班包含「彩繪創作與延伸」、「素描」、「水墨」與「書法」等4科；戲劇班則包含「口語表達」、「專長表演」及「創意思維」等3科。
教育部提醒考生務必於試前至該主委學校網站查詢及瞭解各類各區公告的細部規定事項，並可於高級中等學校藝術才能班線上報名登錄系統（https://art.sen.edu.tw/brief）免費下載簡章查閱。聯絡資訊請參閱115學年度高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學各類各區主委學校資訊一覽表。
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪低年級為何不能用自動鉛筆？老師親揭兩大原因：不禁用真的會後悔
▪捨國立電機選私大數資！家長頻遭質疑嘆「很差嗎」 網：別在意他人目光
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。