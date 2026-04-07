115學年度高中藝才班特招甄選入學術科測驗 4月中分類、分區辦理

115學年度高中藝術才能班特色招生甄選入學術科測驗，將於4月中旬以分類、分區方式辦理，共有3194人報名，已於3月18日寄發准考證。

「音樂班」北區聯招於115年4月11日（周六）至4月13日（周一）辦理；中區聯招及南區聯招於115年4月11日（周六）至4月12日（周日）辦理；國立馬公高級中學獨招及彰化縣立成功高級中學獨招於115年4月11日（周六）辦理。

「舞蹈班」北區聯招於115年4月11日（周六）至4月12日（周日）辦理；南區聯招於115年4月11日（周六）至4月12日（周日）辦理；國立馬公高級中學獨招於115年4月12日（周日）辦理。

「美術班」北區聯招、中區聯招、南區聯招、桃園區聯招、國立馬公高級中學獨招、國立花蓮女子高級中學獨招及國立臺東女子高級中學獨招等，均於115年4月18日（周六）辦理。

「戲劇班」台北市立復興高級中學獨招於115年4月18日（周六）至4月19日（周日）辦理。

教育部表示，各類別測驗科目如下：音樂班包含「主修（樂器）」、「副修（樂器）」、「樂理及基礎和聲」、「聽音及寫譜」與「視譜演唱及即興」等5科；舞蹈班包含「舞蹈即興」、「芭蕾」、「中華民族舞」與「現代舞」等4科；美術班包含「彩繪創作與延伸」、「素描」、「水墨」與「書法」等4科；戲劇班則包含「口語表達」、「專長表演」及「創意思維」等3科。

教育部提醒考生務必於試前至該主委學校網站查詢及瞭解各類各區公告的細部規定事項，並可於高級中等學校藝術才能班線上報名登錄系統（https://art.sen.edu.tw/brief）免費下載簡章查閱。聯絡資訊請參閱115學年度高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學各類各區主委學校資訊一覽表。