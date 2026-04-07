雙素養教學 國教署砸千萬推動國中小多元閱讀教育
教育部國教署推動閱讀教學與優化閱讀教育，鼓勵國中小辦理多元閱讀活動。114年度共補助22縣市及國立學校計752所，推動各項閱讀活動，挹注經費1386萬餘元。國教署表示，教育現場已從單一紙本閱讀，提升到紙本與數位並進的「雙閱讀素養」。培育學生具備批判性思考與深度表達能力，是當前現階段推動閱讀教育的目標。
國教署說明，在資訊暴漲的時代，專注力與思考力的培育更為重要。閱讀不僅是知識獲取的管道，更是淨化心靈與重塑思維的途徑。經由各項多元閱讀活動，讓閱讀走入日常生活，成為隨處可及的學習樂趣。透過情境營造、數位工具導入及跨學科的閱讀整合，讓閱讀成為生活中的魔法書。
各校也積極將傳統的閱讀轉化為情境式的體驗學習，如花蓮縣富里國中辦理「悅」走「閱」讀創作體驗營，透過實地走讀，讓學生親身體驗探索花蓮縣富里老街的歷史、文化與社區特色；屏東縣玉光國小利用AI相關功能，將靜態英文繪本轉化為動態數位教材。將繪本故事脈絡轉化為HTML互動式遊戲，創造沉浸式的語言和閱讀環境，提升學生的閱讀動機。
桃園市幸福國小則邀請家長一同參與「親子故事劇場」及「親子樂活閱讀」，透過親子共讀活動，豐富語言學習與生活體驗，蓄積知識的能量，成就喜「閱」幸福人生。
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