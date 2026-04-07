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4月7日全民喝茶日 茶協會推免費奉茶找回人情味
台灣茶協會自2004年起，響應4月7日的世界健康日，將當天訂為「全民喝茶日」，推動全台免費奉茶活動，盼透過飲、奉茶，找回「路邊奉茶」人情味。
台灣茶協會今天舉行記者會，宣布「全民喝茶日」系列活動開跑，至6月底，串聯全台茶業者、農會、學校、機關團體與茶文化空間，展開主題茶會、免費奉茶推廣與茶品優惠等，讓全民都能在日常生活中享受台灣好茶。
台灣茶協會理事長張新燈表示，「世界健康日」是在「清明」與「谷雨」二節氣間，也是古時飲茶保健的時節，為找回早期台灣社會「路邊奉茶」人情味，並彰顯飲茶保健的理念，2004年開始，將每年4月7日訂為「全民喝茶日」。
農業部茶及飲料作物改良場指出，台灣茶產製技術優良，各茶區的特色好茶均具有獨特的香氣與滋味，近幾年茶協會積極推廣新製茶技術的佳葉龍茶（GABA茶），更是一大特色。
台灣茶協會創會理事長區少梅說，台灣佳葉龍茶是台灣特有經厭氧處理製成的茶，商業化標準為每100g乾茶至少含γ胺基丁酸（γ-Amino-butyric acid）150mg以上，經研究證實，GABA是個重要的抑制神經傳遞物質，有助於穩定情緒，特別適合現代人舒緩壓力、維持健康。
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