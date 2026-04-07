閱讀教育創新 實地走讀、情境式體驗正流行

近年中小學閱讀教育已走出傳統的紙本閱讀，更重視實地走讀、遊戲等情境式體驗。教育部今年便挹注新台幣1386萬元經費，鼓勵各校透過不同媒介，提升學生閱讀興趣。

教育部今天發布新聞稿指出，在資訊爆漲的時代，專注力與思考力的培育更為重要。閱讀不只是獲取知識，更可淨化心靈與重塑思維，教育部114年度補助752所學校推動各項閱讀活動，透過情境營造、數位工具導入、跨學科的閱讀整合等策略，讓閱讀成為學生的生活技能。

近年學校的閱讀教育越來越豐富多元，不再只停留在傳統紙本。花蓮縣富里國中舉辦創作體驗營，透過實地走讀，讓學生親身體驗探索富里老街的歷史、文化與社區特色。

屏東縣玉光國小運用AI（人工智慧）工具，將靜態英文繪本轉化為動態數位教材和互動式遊戲，創造沉浸式的語言和閱讀環境，提升閱讀的動機。

桃園市幸福國小則邀請家長一同參與「親子故事劇場」及「親子樂活閱讀」，透過共讀活動，豐富語言學習與生活體驗。

教育部並提醒學校，現階段閱讀教育不能只被動接受資訊，更要培育批判性思考與深度表達能力，建議在活動中，引導學生主動搜尋、整合資訊，培養分析問題與解決問題的能力。