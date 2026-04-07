高中藝才班特招術科測驗 4/11起陸續舉行

115學年度高中藝術才能班特色招生，術科測驗4月11日起陸續辦理，全國共有3194人報名，較去年度略為減少。教育部建議考生到主委學校網站查詢，瞭解細部規定。

高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學（藝才班特招）是為音樂、美術、舞蹈、戲劇性向明確學生設計的入學管道，依據術科測驗分數和志願序分發，國中教育會考成績只作為入學門檻。

和一般學生的免試入學管道不同，藝才班特招不受就學區的限制，可跨縣市報考。根據教育部今天發布的新聞稿，115學年度共有3194人報名（去年114學年度3225 人），已於3月18日寄發准考證。

今年度的術科測驗，於4月11日起陸續登場，其中美術班全國不論區域聯招還是學校獨招，都安排於4月18日考試。

音樂班北區聯招是4月11日到13日，中區、南區聯招為4月11日到12日，另有2校（澎湖縣馬公高中、彰化縣成功高中）獨招是4月11日舉辦。

舞蹈班北區聯招為4月11日到12日，南區聯招為4月11日到12日，馬公高中獨招為4月12日。

戲劇班台北市復興高中獨招，選定4月18日、19日舉辦術科測驗。相關資訊可上「高級中等學校藝術才能班線上報名登錄系統」查閱簡章。