長榮交響樂團亞巡 邀日本15歲天才女小提琴家吉村妃鞠共演

由駐團藝術家梵志登（Jaap van Zweden）領軍，長榮交響樂團今年將前往新加坡與日本演出，今年邀請15歲日本天才女小提琴家吉村妃鞠共演西貝流士「D小調小提琴協奏曲」。

根據長榮交響樂團發布的新聞資料，長榮交響樂團繼2025年赴馬來西亞巡演，今年再接再厲將前往新加坡、日本等地演出。首站新加坡將於6月28日在新加坡濱海藝術中心演出。這也是該團第三度造訪新加坡。

吉村妃鞠（HIMARI）出生於2011年，今年15歲，她3歲習琴，已經拿到超過40個國際大賽首獎。2022年進入美國柯蒂斯音樂學院（Curtis Institute ofMusic）。2025年受邀在柏林愛樂廳與柏林愛樂演出。吉村妃鞠的演奏風格成熟，情感表達與舞台魅力被業內專家認為「超齡」，被視為未來巨星。

長榮交響樂團在新加坡將舉行兩場音樂會，風格迥異。下午場音樂會「永恆樂境－梵志登與蕭斯塔科維契第五號交響曲」將演出芬蘭作曲家西貝流士（JeanSibelius）的「D小調小提琴協奏曲」以及俄國作曲家蕭斯塔科維契（Dmitri Shostakovich）「D小調第五號交響曲」，挑戰樂團實力。

晚間場次則是由長榮海運與長榮航空贊助的「貴賓之夜」音樂會，樂團邀請金曲獎原民歌手舞思愛（Usay Kawlu）演出多首台灣民謠，舞思愛則將以歌聲詮釋多首華語與台語歌曲，傳達出跨越國界的文化包容力，為這場獅城之行畫下動人句點。

長榮交響樂團結束新加坡演出後，7月將前往日本進行兩場巡演。