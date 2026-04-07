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以漫畫打開知名度 78歲藝術家陳朝寶辭世

中央社／ 台北7日電
陳朝寶病中的自畫像。圖／歐銀釧攝影
陳朝寶病中的自畫像。圖／歐銀釧攝影

藝術家陳朝寶5日辭世，享壽78歲。他早年以漫畫專欄走進大眾視野，還以單幅漫畫吸引國際媒體轉載，後則專注探索水墨藝術，他曾說自己不善言辭，但他的畫會說話。

陳朝寶妻子向中央社記者表示，陳朝寶3月因流感引發急性肺炎而住院，後於4月5日上午10時30分離世，一切事發突然。其家屬也透過臉書公告，陳朝寶一生作育英才、廣結善緣。有時間的親友、師長、學生們可以前往靈堂致意。

陳朝寶1948年出生於彰化縣田中鎮，自幼便對繪畫展現極高興趣及天賦，但因家境清寒，考上國立藝專仍須半工半讀，但仍沒有停止他對創作的熱情。退伍後他以軍中創作漫畫向「皇冠雜誌」投稿，1972年正式在雜誌發表作品，並以漫畫家身份出道。

漫畫史專家洪德麟今天向中央社記者表示，後來陳朝寶在「聯合報」固定連載漫畫專欄，當時較少人專注於評論漫畫，單幅漫畫講求重點與效果，陳朝寶就是抓得到，像是他曾將名畫「蒙娜麗莎的微笑」的人物改為猴，逗趣十足。

還有單幅漫畫「你需要援助嗎？」，陳朝寶描繪身著破衣又騎著腳踏車的人經過跑車，卻對身著西裝的駕駛喊「 Hey!do you want Some financial aid ?」洪德麟表示，當時這幅漫畫背景是為諷刺政治時局，曾因「美聯社」而受世界媒體轉載。

洪德麟表示，當時陳朝寶筆觸偏西洋繪畫風格，紅極一時，是當時少數能紅到國際的台灣漫畫家，以台灣諷刺漫畫來說，陳朝寶佔有一席之地。不過相比漫畫，陳朝寶更想深耕藝術創作領域，後來陳朝寶便遷往法國巴黎發展。

1979年，陳朝寶在台北美國文化中心舉辦個人首次個展，他近年在國立國父紀念館舉辦展覽時曾透過訪談影片回憶提到，漫畫雖帶給他金錢與名利，可是他感覺它是短暫的，「我必須要追求比較永恆的藝術」，因此後來舉家遷到巴黎。

陳朝寶在旅居法國期間專注繪畫藝術創作，也融合現代水墨與油畫發展出獨特的個人創作風格，如女體系列、尋佛系列、面具系列等，兼具東西方特色，被法國政府列入百大華人畫家之林。他在2002年返台定居並任教於母校國立台灣藝術大學（前身為國立藝專），2012年退休後也持續創作。

陳朝寶近年除返回故鄉彰化開展外，2021年更在國立國父紀念館舉行盛大個展「陳朝寶─大朝大寶藝術朝代之寶」，他當時曾致詞表示，他的繪畫風格轉變有2個轉捩點，一是1983年舉家搬到法國巴黎，其次是1994年到敦煌臨摹近百幅絹畫，同時試著將漫畫點子及反諷概念融入繪畫中，「我雖然不大會講話，但我的畫會說話。」

藝術家陳朝寶5日辭世，享壽78歲。圖／歐銀釧攝影
藝術家陳朝寶5日辭世，享壽78歲。圖／歐銀釧攝影

流感 彰化 中央社

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