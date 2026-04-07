「孤獨死」也可以很幸福？ 日本話題書「令人羨慕的孤獨死」引進台灣

「孤獨死」向來被視為嚴重的社會問題與必須避免的人生結局，楓書房最近引進日本話題新書「令人羨慕的孤獨死—重新思考人生最後階段的選擇與陪伴」，以全新角度看待「孤獨死」。作者森田洋之認為，「孤獨死」的重點應放在「孤獨」而非「死」—如果人生在世時並不孤單，又能在充實的人際交流中離世，那麼即便最後的瞬間是「孤獨死」，又何嘗不是令人稱羨的善終方式。

森田洋之是南日本健康研究實驗室負責人，目前在鹿兒島縣開設平山診所，長期研究長照與居家醫療。他以第一線居家照護視角出發，告訴讀者如何陪伴年邁的親友、以及選擇自己的晚年生活型態，為現今處於「無緣社會」、「長壽地獄」的時代，提供「理想離世」的方法。

他指出，獨居高齡者往往因害怕孤獨死而入住照護機構，但不管是醫院或照護機構，其收容機制往往切斷了患者建立的人際關係，反而將高齡者推向孤獨。因為照護設施的主要工作是照護，並不重視高齡者的人際關係；高齡者在設施中往往難以建立人際關係，最終抱著孤獨寂寞離世。這樣的情況並非「孤獨死」，但人生的的最後階段也不幸福。

森田在書中舉出許多「幸福的孤獨死」。這些高齡者辭世時雖是孤身一人，但生前住在自己熟悉喜愛的地區，和家人親友、鄰里維持緊密關係，居家附近也有充足的醫療服務，在生命的最後階段過著幸福生活。他認為，「孤獨死」的問題並不在死亡，而是高齡者在臨終前的孤獨生活。那些被發現時已經是腐爛屍體的個案，都是長期孤獨的結果。

要從根本解決「孤獨死」，森田建議人們從現在開始儲蓄居住地區的「羈絆存款」—和鄰居保持交流。一九九九年，一位因孤獨死事件而深受打擊的巴黎年輕人，發起「鄰里祭典」—每年選一天邀公寓住戶聚會、舉辦各式各樣的活動。此一活動又稱為「鄰居日」，迄今已有廿九個國家、八百萬人參加，幾年前也傳進東京澀谷區。東京近年還出現「高齡者守護網路計畫」，邀請高齡者參加整理公園、協助年輕鄰居育兒等活動，讓高齡者彼此之間建立連結，繼續居住在熟悉的地區過著充滿活力的生活。