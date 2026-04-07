聽新聞
0:00 / 0:00

「孤獨死」也可以很幸福？ 日本話題書「令人羨慕的孤獨死」引進台灣

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
日本話題新書「令人羨慕的孤獨死—重新思考人生最後階段的選擇與陪伴」，以全新角度看待「孤獨死」。示意圖。圖／聯合報系資料照片
日本話題新書「令人羨慕的孤獨死—重新思考人生最後階段的選擇與陪伴」，以全新角度看待「孤獨死」。示意圖。圖／聯合報系資料照片

孤獨死」向來被視為嚴重的社會問題與必須避免的人生結局，楓書房最近引進日本話題新書「令人羨慕的孤獨死—重新思考人生最後階段的選擇與陪伴」，以全新角度看待「孤獨死」。作者森田洋之認為，「孤獨死」的重點應放在「孤獨」而非「死」—如果人生在世時並不孤單，又能在充實的人際交流中離世，那麼即便最後的瞬間是「孤獨死」，又何嘗不是令人稱羨的善終方式。

森田洋之是南日本健康研究實驗室負責人，目前在鹿兒島縣開設平山診所，長期研究長照與居家醫療。他以第一線居家照護視角出發，告訴讀者如何陪伴年邁的親友、以及選擇自己的晚年生活型態，為現今處於「無緣社會」、「長壽地獄」的時代，提供「理想離世」的方法。

他指出，獨居高齡者往往因害怕孤獨死而入住照護機構，但不管是醫院或照護機構，其收容機制往往切斷了患者建立的人際關係，反而將高齡者推向孤獨。因為照護設施的主要工作是照護，並不重視高齡者的人際關係；高齡者在設施中往往難以建立人際關係，最終抱著孤獨寂寞離世。這樣的情況並非「孤獨死」，但人生的的最後階段也不幸福。

森田在書中舉出許多「幸福的孤獨死」。這些高齡者辭世時雖是孤身一人，但生前住在自己熟悉喜愛的地區，和家人親友、鄰里維持緊密關係，居家附近也有充足的醫療服務，在生命的最後階段過著幸福生活。他認為，「孤獨死」的問題並不在死亡，而是高齡者在臨終前的孤獨生活。那些被發現時已經是腐爛屍體的個案，都是長期孤獨的結果。

要從根本解決「孤獨死」，森田建議人們從現在開始儲蓄居住地區的「羈絆存款」—和鄰居保持交流。一九九九年，一位因孤獨死事件而深受打擊的巴黎年輕人，發起「鄰里祭典」—每年選一天邀公寓住戶聚會、舉辦各式各樣的活動。此一活動又稱為「鄰居日」，迄今已有廿九個國家、八百萬人參加，幾年前也傳進東京澀谷區。東京近年還出現「高齡者守護網路計畫」，邀請高齡者參加整理公園、協助年輕鄰居育兒等活動，讓高齡者彼此之間建立連結，繼續居住在熟悉的地區過著充滿活力的生活。

日本 孤獨死

延伸閱讀

【書評 小說】沈信宏／當人類只是暫居者

相關新聞

脫北潮嚴峻…北市國中教甄 代理年資最高加7分

教師招考季來臨，為防止脫北潮擴大，台北市調整國中小教師招考制度盼能留才。近日公告國中招考簡章，採納代理教師服務年資加分機制，初試錄取名額更提升為缺額二點二倍，擴大複試機會。教團認為，制度調整能提供誘因，建議落實考績獎金制度，優化待遇才會更有感。

新北國小教甄 「非都地區」首納加分制

新北市一一五學年度國小教師甄選，首度將「非都地區」納入代理教師年資加分機制，強化師資留任與招募動能。教育局表示，該制度將搭配既有加分與彈性分發措施，提升師資穩定度，保障學生受教權益；第一線校長與教師認為，加分具吸引力，但交通與生活條件才是關鍵。

教育部想穩定偏鄉師資 10年投入逾13.7億元讓宿舍升級

教育部國教署自2015年度起推動「補助改善偏遠地區國民中小學師生宿舍計畫」，希望透過改善教師住宿環境，穩定偏鄉師資，縮小城鄉教育資源落差。國教署指出，計畫推動至今已投入逾13億7829萬元，協助偏遠地區學校進行宿舍新建、修繕及設備更新，盼讓教師能安心留任、專注教學。

「孤獨死」也可以很幸福？ 日本話題書「令人羨慕的孤獨死」引進台灣

「孤獨死」向來被視為嚴重的社會問題與必須避免的人生結局，楓書房最近引進日本話題新書「令人羨慕的孤獨死—重新思考人生最後階段的選擇與陪伴」，以全新角度看待「孤獨死」。作者森田洋之認為，「孤獨死」的重點應放在「孤獨」而非「死」—如果人生在世時並不孤單，又能在充實的人際交流中離世，那麼即便最後的瞬間是「孤獨死」，又何嘗不是令人稱羨的善終方式。

新書倡「羈絆存款」 顛覆孤獨死想像

楓書房最近引進日本話題新書「令人羨慕的孤獨死—重新思考人生最後階段的選擇與陪伴」，作者森田洋之認為，孤獨死的重點應放在「孤獨」而非「死」，如果人生在世時並不孤單，又能在充實的人際交流中離世，即便最後的瞬間是「孤獨死」，又何嘗不是令人稱羨的善終方式。

新北教甄首納「非都地區」加分 校長、教師：招師困境可望改善

新北市115學年度國小教師甄選首度將「非都地區」納入代理教師年資加分機制，盼補足既有偏遠與非山非市分類之外的制度空隙，強化師資留任與招募動能。教育局表示，該制度將搭配既有加分與彈性分發措施，觀察報考意願與師資穩定度，進一步保障學生受教權益；第一線校長與教師則認為，加分確實具吸引力，但交通與生活條件仍是影響關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。