新北國小教甄 「非都地區」首納加分制

新北市一一五學年度國小教師甄選，首度將「非都地區」納入代理教師年資加分機制，強化師資留任與招募動能。教育局表示，該制度將搭配既有加分與彈性分發措施，提升師資穩定度，保障學生受教權益；第一線校長與教師認為，加分具吸引力，但交通與生活條件才是關鍵。

新北教育局指出，「非都地區學校」是指未位於都市計畫區內，且不屬中央認定偏遠或非山非市類型的學校，實務上同樣面臨招募不易與留任困難。一一五學年度納入加分機制學校包括柑園、北港、興仁、屯山、興化及更寮等六校。

教育局強調，近年已透過代理教師報考初試加分、年資累積加分及彈性分發等方式強化留才，此次新增非都地區加分，將持續觀察報考人數、錄取報到率及開學前師資補足情形，作為後續制度調整依據。

新北市柑園國小校長程煒庭表示，非都地區學校多位於都市邊緣，教師通勤距離長，導致流動率較高。過去在市區學校甄選教師時，一個缺額可吸引三至五倍人數報考，但在非都學校，曾出現多次招考無人報名，開學前仍補不齊人力。此次加分制度對師資穩定會大有助益，尤其在薪資與年資提敘制度全國一致下，加分成為重要誘因。

柑園國小英語科代理教師林淑惠指出，過去選擇任教地點時，首要考量是交通距離，非都學校介於市區與偏鄉之間，通勤時間較長，是不少教師猶豫主因。在加分制度下，會提高前往非都學校任教的意願，也會考慮持續留任。

林淑惠進一步指出，非都學校班級規模較小、學生相對單純，教學氛圍與市區有明顯差異；代理教師多有轉任正式教師的目標，加分機制對考試具有實質幫助。

教育局補充，雙北教師甄選長期存在報考流動與重榜現象，新北將持續透過擴大正式教師缺額、優化教師支持系統及多元聘任等方式，提升整體師資穩定度；至於國中部分，因相關學校已納入偏遠或非山非市加分機制，目前暫無另訂非都地區加分需求，後續將視運作情況滾動檢討。