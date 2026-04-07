脫北潮嚴峻…北市國中教甄 代理年資最高加7分

教師招考季來臨，為防止脫北潮擴大，台北市調整國中小教師招考制度盼能留才。近日公告國中招考簡章，採納代理教師服務年資加分機制，初試錄取名額更提升為缺額二點二倍，擴大複試機會。教團認為，制度調整能提供誘因，建議落實考績獎金制度，優化待遇才會更有感。

北市近年教師荒嚴重，國中教師一一二學年缺四九五人、一一三學年度六百人，至一一四學年度攀升至七二一人。攤開一一四學年公立中學教師甄選，開缺二八一位，實際報到二四八人，有三十三位正式教師缺額未填；國小開缺三六四位，實際報到二五四人，有一百一十個正式教師缺額未填。

教師脫北潮現象嚴峻，主因是居住與生活成本高、行政業務負擔沉重、授課時數高於外縣市，以及學生與家長需求多元，讓不少人對「首都夢」卻步。

為化解脫北潮，教育局提出強化在地優秀師資留任誘因，納入代理教師服務年資加分機制，初試成績計算除筆試成績、資績分數，若一○九至一一三學年度服務過北市公私立國中含完全中學國中部且服務成績優良者，服務滿一學年得一分，服務滿二學年得二分，服務滿三學年得三分，服務滿四學年得五分，服務滿五學年最高可得七分。

今年為擴大延攬優秀師資，初試錄取名額提升至缺額二點二倍，讓更多具潛力教師進入複試階段，以往應考人於初試報名上傳相關證明文件，並於複試報名當日審查積分，今年度調整於複試前即辦理資績分審查作業，並設有複查機制，讓應考人更清楚自身資績分數。

對過往師資遞補時效與學校聘任落差問題，此次導入三階段分發機制，第一階段維持線上作業，第二及第三階段改採現場實體撕榜，落實「分發即到位、報到零時差」，強化學校師資穩定度。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙說，制度能有效提供誘因，提高代理教師參加教甄前留任北市服務意願，進而促進長期代理人力穩定性，但實質吸引力仍顯不足，為更有效留住人才，她建議北市應率先落實代理教師考績獎金制度，優化待遇，展現對教學專業的平等尊重，這樣才能徹底解決師資流動性過高問題。