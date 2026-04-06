新北教甄首納「非都地區」加分 校長、教師：招師困境可望改善

新北市115學年度國小教師甄選首度將「非都地區」納入代理教師年資加分機制，盼補足既有偏遠與非山非市分類之外的制度空隙，強化師資留任與招募動能。教育局表示，該制度將搭配既有加分與彈性分發措施，觀察報考意願與師資穩定度，進一步保障學生受教權益；第一線校長與教師則認為，加分確實具吸引力，但交通與生活條件仍是影響關鍵。

教育局指出，「非都地區學校」是指未位於都市計畫區內，且不屬中央認定偏遠或非山非市類型的學校，實務上同樣面臨招募不易與留任困難。115學年度納入加分機制的學校包括柑園、北港、興仁、屯山、興化及更寮等6校。教育局強調，近年已透過代理教師再報考初試加分、年資累積加分及彈性分發等方式強化留才，此次新增非都地區加分，將持續觀察報考人數、錄取報到率及開學前師資補足情形，作為後續制度調整依據。

新北市柑園國小校長程煒庭表示，非都地區學校多位於都市邊緣，教師通勤距離較長，導致流動率較高、師資穩定度不足。他指出，過去在市區學校甄選教師時，1個缺額可吸引3至5倍人數報考，但在非都學校，曾出現多次招考無人報名，甚至開學前仍補不齊人力的情況。程煒庭認為，此次加分制度「對師資穩定會有很大的幫助」，尤其在薪資與年資提敘制度已全國一致下，加分成為重要誘因，有助提升教師報考與留任意願。

第一線教師也有相似觀察。柑園國小英語科代理教師林淑惠表示，非都地區加分「確實有吸引力」，對教師而言是「一個好的開始」。她指出，過去選擇任教地點時，最大考量仍是交通距離，非都學校介於市區與偏鄉之間，通勤時間較長，是不少教師猶豫的主因。不過在加分制度下，確實會提高前往非都學校任教的意願，也會考慮持續留任。

林淑惠進一步指出，非都學校班級規模較小、學生相對單純，教學氛圍與市區有明顯差異；而代理教師多仍有轉任正式教師的目標，加分機制對考試具有實質幫助，加上近年寒暑假開始計薪，有助教師進行長期職涯規畫，整體而言有助提升投入與留任意願。

教育局補充，雙北教師甄選長期存在報考流動與重榜現象，新北市將持續透過擴大正式教師缺額、優化教師支持系統及多元聘任等方式，提升整體師資穩定度；至於國中部分，因相關學校已納入偏遠或非山非市加分機制，目前暫無另訂非都地區加分需求，後續仍將視實際情況滾動檢討。