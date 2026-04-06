教育部想穩定偏鄉師資 10年投入逾13.7億元讓宿舍升級

教育部國教署自2015年度起推動「補助改善偏遠地區國民中小學師生宿舍計畫」，希望透過改善教師住宿環境，穩定偏鄉師資，縮小城鄉教育資源落差。國教署指出，計畫推動至今已投入逾13億7829萬元，協助偏遠地區學校進行宿舍新建、修繕及設備更新，盼讓教師能安心留任、專注教學。

國教署表示，偏遠地區學校因地理位置較偏僻，生活機能與交通條件相對不足，教師住宿品質更顯重要。以台東縣三間國小及霧鹿國小利稻分校為例，兩校原有教師宿舍因年久失修，出現外牆滲水、壁癌及天花板剝落等情形，不僅影響居住品質，也增加教師生活不便。經國教署補助後，台東縣政府與學校重新規劃教師宿舍空間，除改善原有建物問題，也打造簡約舒適的房間、公共區域，以及明亮的廚房與用餐空間，並添購所需家具，提供教師較完善的生活支持。

另位於山區的嘉義縣光華國小，教職員宿舍同樣面臨老舊失修問題。校方指出，過去因防水層失效，室內常有漏水及潮濕悶熱情形，甚至影響建築安全。此次透過補助，學校完成外牆及屋頂防水隔熱工程，並同步更新宿舍電力系統與衛浴設備，提升整體居住安全與舒適度。

國教署表示，優質住宿環境是穩定偏鄉師資的重要基礎，改善宿舍硬體條件，有助提高教師前往偏遠地區任教的意願。未來將持續與地方政府合作，投入更多資源，為偏鄉師生打造更安全、舒適的住宿空間，進一步落實教育資源平衡與提升整體教育品質。

台東縣三間國小宿舍房間內部。圖／教育部國教署提供

台東縣霧鹿國小利稻分校宿舍。圖／教育部國教署提供