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2026青聚點 全台接力陪青年實踐地方夢

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
教育部2026年特別串聯全台近50組長期深耕在地的民間團隊擔任「青聚點」。教育部／提供
教育部2026年特別串聯全台近50組長期深耕在地的民間團隊擔任「青聚點」。教育部／提供

教育部青年發展署「青聚點地方創生人才培育獎勵計畫」，2026年特別串聯全台近50組長期深耕在地的民間團隊擔任「青聚點」，並化身「專業引路人」，織就全國最大規模的地方創生學習網絡。透過超過300堂實務課程與200個「蹲點實作」機會，邀請15至35歲青年一同感受土地溫度。

「在地課程」3月起於全台各地接力登場，每週都有不同主題，帶領青年從第一線工作者的視角，理解地方的真實需求。位於新北市坪林區的「山號整合設計」，推出「茶覺實驗室」系列課程，透過單車踏查、古道巡禮與立槳（SUP）運動，帶領青年以全新感官覺察坪林地景。

位於高雄市的「小鄉社造志業聯盟」則設計「山村登入生存攻略」，引導青年運用復古數位相機作為溝通橋樑，記錄長輩的智慧與生活軌跡，讓青年從初來乍到的參與者，逐步融入社區，成為共同打拼的「大鄉民」。

若想更深度參與地方事務18-35歲青年，則可挑戰「蹲點實作」。藉由青聚點帶領投入地方工作現場至少20天，在社區實務中磨練韌性。為了讓青年能勇敢跨出舒適圈、安心探索，每位實作生於地方實作時可獲得至少2萬元生活支持費。

此外，完成課程或實作的青年，後續還可參加「Dream Idea績優點子競賽」，爭取最高3萬元的獎金及實踐支持金，青年署將接續安排專業導師「陪跑式輔導」，協助青年將創意構想轉化為具體的試作行動。

回顧去年的成果，青年們展現了強大的行動力。蹲點實作生張育慈在南投中興新村發起「移工野餐日」，以美食與文化交流打破隔閡；宜蘭「真食感受」實作生黃瑛祺則將循環經濟帶入生活，引導大眾利用牛糞肥製作聖誕盆栽。這些實踐不僅活化了地方，也豐富了青年的生命經驗。

青年署表示，「青聚點」的角色就是青年進入地方的引路人，無論是想重新認識家鄉，或是希望在不同城鎮尋找生活目標，即日起歡迎至計畫官方網站查詢最新資訊。邀請大家一起加入，成為那股讓地方持續發亮、彼此溫暖的力量。

坪林 青年

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