內政部：113年台灣高教比率高於美日韓 僅次加拿大
內政部統計，截至民國114年底，台灣人口教育程度以大專以上者達1060.2萬人最多。若以OECD截至民國113年的最新統計而言，台灣113年高等教育比率已達60%，超越各國平均值43%，也高於日本、韓國、美國等主要國家，僅次於加拿大的65%。
內政部近日公布高等教育人口統計，114年底台灣年滿15歲以上人口共2061.7萬人，占總人口88.5%，識字率為99.4%。以性別來看，114年底男性識字率99.9%，較女性的98.9%略高，不過女性識字率由105年底的97.7%逐年上升，近10年增加1.2個百分點，男性僅增加0.2個百分點，兩者差距逐年縮小。
此外，內政部統計，114年底台灣人口教育程度以大專以上者1060.2萬人、占51.4%最多，且呈逐年增加趨勢，其中大學學歷645.8萬人、專科學歷223.7萬人、研究所190.7萬人。高中職學歷者595.5萬人、占28.9%，國（初）中學歷為220.8萬人、占10.7%，國小學歷為169.6萬人、占8.2%。
內政部表示，以性別來說，114年底男性教育程度為大專以上者占53.3%，高於女性的49.7%。男性50歲以上者具大專以上教育程度比率高於女性，未滿50歲者則相反；其中研究所者比率以男性較高。另外，女性擁有研究所學歷者達78.6萬人，近10年增加48.1%，高於男性的增幅34.8%。
若與國際比較，內政部表示，依據經濟合作暨發展組織（OECD）截至113年底的最新統計，各國25歲至64歲人口高等教育比率平均值為43%，而台灣截至113年底已達60%、114年底為61%，遠高於平均值。
內政部說，若與主要國家比較，113年台灣高等教育比率60%，僅次於加拿大的65%，另高於日本57%、韓國56%、英國54%、澳洲53%、瑞典52%、美國51%、以色列51%、荷蘭45%、法國43%、德國34%、捷克27%等。
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