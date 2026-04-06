國教署挹注13億元 改善偏鄉校宿舍助教師留任
教育部國教署投入逾新台幣13億元經費，補助偏遠地區國中小興建與修繕宿舍或汰換設備，希望優化偏鄉學校宿舍居住品質，提升教師前往偏鄉任教的意願、無後顧之憂地留任偏鄉。
教育部今天發布新聞稿指出，為提升偏遠學校教師住宿品質，以穩定偏鄉師資、平衡城鄉教育資源，國民及學前教育署自104年起推動「補助改善偏遠地區國民中小學師生宿舍計畫」，挹注經費協助偏鄉學校進行宿舍興建、修繕與設備汰換。
以台東縣三間國小及霧鹿國小利稻分校為例，兩校位處偏遠，生活機能與交通往來相對不便，原有教師宿舍因歲月耗損，出現外牆滲漏、壁癌與天花板剝落等問題，影響居住品質和環境。
在國教署協助下，台東縣政府及校方積極興建教師宿舍，重新規劃住宿空間，打造簡約舒適的臥室，更設置完善的公共區域、明亮的廚房與用餐空間，以煥然一新的環境搭配齊備的家具。
位於山區的嘉義縣光華國小，教職員宿舍同樣面臨建築老舊問題，過去因防水層失效，導致室內空間漏水濕熱，甚至影響建物安全；透過國教署補助，校方完成外牆與屋頂的防水隔熱工程，解決滲水困擾，也更新宿舍的電力系統與衛浴設備。
國教署表示，優質的居住環境是穩定偏鄉師資的基石，計畫推動至今，投入經費逾新台幣13億7829萬元，優化偏鄉學校宿舍居住品質，以提升教師前往偏遠地區任教的意願，也讓教師能無後顧之憂地留任偏鄉，專注投入教學。
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