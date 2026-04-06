北市國中教甄初試採計代理教師年資盼留才 教團肯定籲：落實考績獎金

教師招考季節來臨，北市針對國中小教師招考制度調整盼能將人才留在台北，近日公告國中招考簡章初試將採納代理教師服務年資加分機制外，初試錄取名額更提升缺額2.2倍，擴大複試機會。教團認為，制度能有效提供實質誘因，但實質吸引力仍顯不足，建議落實考績獎金制度將實質待遇優化。

教育局為強化化在地優秀師資留任誘因，這次也納入服務年資加分機制，初試成績計算除筆試成績、資績分數外，只要109至113學年度服務過北市公私立國中含完全中學國中部且服務成績優良者，服務滿1學年得1分，服務滿2學年得2分，服務滿3學年得3分，服務滿4學年得5分，服務滿5學年最高可得7分。

而今年初試為擴大延攬優秀師資，錄取名額提升至缺額2.2倍，讓更多具潛力教師進入複試階段，以往應考人於初試報名上傳相關證明文件，並於複試報名當日審查積分，今年度則調整於複試前即辦理資積分審查作業，並設有複查機制，讓應考人更為確定自身資積分數。

針對過往師資遞補時效與學校聘任落差問題，本次導入「三階段分發機制」，除第一階段維持線上作業外，第二及第三階段皆改採「現場實體撕榜」方式，並於同日完成至分發校報到之程序，以提升媒合效率，實現「分發即到位、報到零時差」，強化學校師資穩定度。

此外針對國小教師徵選日前已公告簡章，為強化國小優秀穩定師資留任意願，針對服務年資提高加分額度，初試總成績最高由加10分提高為加19.5分，其中保留原有採計公私立國小正式專任教師或代理教師服務年資1年加0.5分、最高加2.5分外，於同一所學校累積服務滿3年加5分、滿4年以上加7分。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，制度能有效提供實質誘因，提高代理教師於參加教甄前留任北市服務意願，進而促進長期代理人力的穩定性，但實質吸引力仍顯不足，為更有效留住人才，建議北市應率先落實代理教師考績獎金制度，透過實質待遇的優化，展現對教學專業的平等尊重，徹底解決師資流動性過高的問題。