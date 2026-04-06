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校安亮紅燈 教團批：改革仍停在事後因應

聯合報／ 記者李芯／台北報導

嘉義日前發生退學少年持刀返回校園、校安人員上前制止並造成受傷事件，國教行動聯盟批評，從新北割頸案至今，校園安全仍未能建立完整制度。教師則指出，教官退出校園後，校園安全工作由學務創新人力取代，但編制為約聘僱，人力無法穩定下來，教育部應正視此問題。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，從新北割頸案到此次嘉義事件，校園安全改革始終停留在事後因應，未能真正建立從在校預警、離校追蹤到跨系統聯防的完整制度。

陽明高中學務主任呂惠甄就點出，教官退出校園後，原本在校園安全方面的工作由學務創新人力取代，編制為約聘僱，有考績卻無考績獎金，種種原因導致人力無法穩定，教育部應正視此問題。

教育部近年在校園安全方面強調警政、社政等相關資源整合，但中小學校長協會理事長陳清義感嘆，雖警政與社政等資源能夠介入，例如社工能夠協助關懷家庭，但面對消極的父母，根本無法發揮實際效果。

他曾遇過有小孩因打人被控霸凌，不只不道歉，家長到校處理時還辱罵學校調查委員，也有特教生，情緒失控就咬傷老師，通知家長後卻遭回「你就知道小孩會爆炸了，為什麼還惹他生氣？」

國教署表示，依強化校園防護機制實施計畫，請各地方政府及學校做好預防措施，整合教育、警政及社政等相關資源平台，加強法治教育宣導工作，配合學校校外熱點巡查。另請學校與轄區警察局簽訂「維護校園安全支援約定書」，共同強化教育及通報機制，也將持續督請各地方政府及學校提供三級輔導。

國教署 教育部 嘉義

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