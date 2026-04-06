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校安紅燈 學生暴力偏差行為連3年增

聯合報／ 記者李芯／台北報導
近年校園安全亮紅燈，取代教官、負責校園安全工作的學務創新人力，不是學校正式編制，流動性大。記者林伯東／攝影
近年校園安全亮紅燈，取代教官、負責校園安全工作的學務創新人力，不是學校正式編制，流動性大。記者林伯東／攝影

根據教育部一一三年各級學校校園安全及災害事件分析報告，學生暴力事件與偏差行為連續三年增加，在卅多項類別中，「其他暴力或偏差行為」件數占了百分之四十八點七，「其他」究竟是指什麼？教育部早在十年前就稱分類過於籠統，至今仍不見更細緻分類，挨批不作為。

各級學校暴力事件與偏差行為通報數量年年增加，一一一年有一萬七千多件，一一二年有二萬五千多件，一一三年破三萬件，一一三年通報件數國小最多，有一萬一千多件，國中八千六百多件，高中八千三百餘件。

在卅多項類別中，「其他暴力或偏差行為」件數占近半，教育部在報告中指出，此分類過度籠統，需要再細分。教育界人士指出，事實上，翻看過去十年的報告，此分類占比都超過兩成，從一○五年開始教育部就在報告中指該項目需再細分，十年來卻無任何作為。沒有細分就沒辦法具體掌握暴力行為樣態，又要如何應對愈來愈多的案件數？

三多國小校長洪珮瑀說，校安通報目的是維護校園安全，有些事件若只是學生之間人際互動的問題，老師不一定會通報，但會在第一時間輔導、了解，一旦發覺事情有上升到衝突時，就會通報校安，以維護校園安全。

中小學校長協會理事長陳清義指出，近年學生暴力事件與偏差行為通報數增加，可能與法規明定霸凌等事件需在廿四小時內通報有關，當發生生生、師生之間的衝突，在不確定是否有達到霸凌程度的情況下，學校常會先通報再說，避免往後受罰。

另外，新聞媒體大量報導社會案件，也容易導致模仿效應；近年教學現場疑似特教生增多，如果家長未能儘早帶孩子就醫，或是未按時服藥，孩子情緒失控出現暴力行為，也會通報校安。不過，如今教師在管教上動輒得咎，通報也解決不了學生失控問題。

教育部表示，「其他校園暴力或偏差行為」常見樣態包含互動衝突、行為失序、言語衝突等，教育部於一一一年成立一九五三反霸凌專線及學校落實校安通報，因社會變遷，資訊媒體傳播發達，加上個人、家庭、學校及社會等複合因素，教育部將依分析報告建議，研擬相關精進作為。

教育部 校園 紅燈

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