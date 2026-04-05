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台灣之光！陳美安將掌曼哈頓音樂學院指揮系主任

中央社／ 台北5日電

美國知名音樂學院曼哈頓音樂學院宣布，邀請出身高雄的指揮家陳美安出任管弦樂活動總監兼指揮系主任，7月正式上任。陳美安說，期待能為新生代音樂學子帶來更專業的實務視野。

陳美安接受中央社記者專訪時表示，「音樂把我帶到意想不到的國家、見過從來沒想過的朋友。我的音樂生涯其實就是我的人生生涯。」陳美安表示，那麼多前輩是她音樂上的貴人，「我現在可以回饋，幫助其他人，讓他們藉由音樂找到自己的聲音，我真的很開心也很興奮。」

台裔美籍指揮陳美安（Mei-Ann Chen）未來將為曼哈頓音樂學院（Manhattan School of Music，MSM）管弦樂團規劃樂季並擔任藝術指導，定期指揮MSM交響樂團參與音樂學院的年度演出。

位於紐約市的曼哈頓音樂學院是全球頂尖的私立音樂學院之一，與茱莉亞學院（The Juilliard School）、柯蒂斯音樂學院（The Curtis Institute of Music）等校齊名。

陳美安生性熱情，精力充沛，個性平易近人，是天生的老師，多年來她除了受邀指揮之外，也投入大量時間透過各種計畫指導年輕指揮家，包括芝加哥小交響樂團阿爾索普獎學金計畫等等。陳美安說，「這個新工作可以讓我在繼續發展職業生涯的同時，也能夠影響下一代的管弦樂團員與指揮。」

陳美安的教學非常活潑易懂，她表示指揮不只是「打拍子」，而是一種與樂團的默契，「動作大小其實還無所謂，而是動作必須跟音樂完全符合。」她也表示指揮學子往往缺乏身體律動的練習，「太多音樂系學生都沒有受過肢體訓練，一上台就很像木頭人，指揮這份工作，需要很多樂譜之外的功夫。」

陳美安也非常善用比喻，她針對學生指揮時強弱缺乏變化的問題會用「雷神索爾」來比喻，「當需要很強勁的聲響時，我會跟學生說，你就是雷神索爾，你把那個槌子拿起來！」當需要休止符收尾時，「可以做一個很迅速類似抓蚊子的動作，讓樂團可以進得來。」這也讓學指揮的學生更容易理解。

陳美安未來會維持跟芝加哥小交響樂團（ChicagoSinfonietta）的現有合約，但音樂會數量會減少，「我也會增加待在紐約的時間，保有其他客席邀約。」陳美安表示，曼哈頓音樂學院希望她能繼續維持在國際舞台上的影響力，「這有利於招收優秀的音樂學子，也能為學生帶來更專業的實務視野。」

陳美安說她也很希望台灣有更多與曼哈頓音樂學院合作機會，過去她曾與師大、國立台灣交響樂團合作，未來可透過推薦等方式幫助台灣學子到美國攻讀音樂。

芝加哥 中央社 高雄

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