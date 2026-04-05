校園新鮮事／雲林維多利亞學生 創意助小農銷「旺來」

雲林縣維多利亞實驗高中一年級學生高欣彤、楊詠丞、蕭晨宇組隊參加「全國高中職新農業行銷實作大賽」，與古坑鳳梨果農吳裔舒合作，把農田當教室，把行銷當課程，從加工、產品設計到行銷一條龍實作，攜手南投竹山歐家手作烘焙坊，打造「微笑旺來」鳳梨品牌，幫在地小農找到新出路。

三人在老師李若松指導下，深入產地，透過創意產品設計，將金鑽鳳梨加工成可愛造型鳳梨酥，抹茶上色呈現葉片，凸顯辨識度與特色，三個月售出兩千顆，成功將淡季危機轉為商機。

期待「三個臭皮匠」能為這片土地的好滋味開創新機！學生團隊從消費端思考，對產品和市場進行研究調查，找出原因再逐一克服，將果渣製作酥餡，原汁變鳳梨汁，鳳梨皮再製成酵素，並推出小包裝零嘴果乾塊及限量酵素，形成多元產品線。

但對小農而言，如果無法量產也徒勞無功，學生說服南投竹山歐家手作烘焙坊承接訂單，保證每顆鳳梨酥口感穩定。產品包裝也精心設計，包括造型禮盒、鏤空紙盒、吉祥福袋與提袋，兼具美感與實用性，強化行銷吸引力。

「出發點只想幫小農找出路」，三人回想參賽初衷表示，台灣優質農產一直在進步，農民辛苦種出這麼好吃的鳳梨，竟也會遇到行銷困境，產季價格崩跌，淡季量少價格雖高，但品質不穩也一樣有銷售瓶頸。透過跨領域合作與創新思維，盼讓台灣優質農產能克服行銷瓶頸。