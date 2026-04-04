離譜幼教老師！不滿幼幼班童不午睡未穿外褲 竟脫襪塞口

實在誇張！鄭姓女子在新竹縣一處非營利幼兒園擔任幼教老師，2024年6月20日12時40分鄭女因不滿就讀幼幼班、未滿三歲的林姓幼童不午睡且未著外褲，鄭女管教未果，竟情緒失控直接脫下林童右腳襪子，強行塞入對方口中，事後，林童家長獲悉報案提告；新竹地院審理終結，依強制罪將鄭女判刑，最終鄭女因坦承犯行並與林童家長和解，換得緩刑。

判決書指出，2024年6月20日12時40分，林童因在午睡時間未午睡且未著外褲，鄭女要求對方穿上褲子，但林童未即時遵照指示，仍持續哭鬧，鄭女情緒失控，竟在幼幼班內直接將林童右腳襪子脫下塞入其口中，事後，林童家長得知，調閱監視器憤而報案提告。

法官認，鄭女身為幼教老師僅因不滿林童於午休時間尚未午睡且未著外褲，竟未理性冷靜管教，反而用不當管教方式讓林童屈服，考量鄭女犯後於偵查及法院審理時均坦承犯行，最終與林童家長達成和解，本身也無前科，審酌依成年人故意對兒童犯強制罪，判刑3月，緩刑2年。