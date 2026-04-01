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教長鄭英耀遭列「台獨頑固份子」 今年前2月來台陸籍研修生不減反增

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
在大陸國台辦今年1月將我教育部長鄭英耀等人列為「台獨頑固份子」後，移民署最新統計，今年前2個月仍有大陸研修生持續遞件申請來台，且成功入境達1,200人次，勝於去年同期。聯合報系資料照片
在大陸國台辦今年1月將我教育部長鄭英耀等人列為「台獨頑固份子」後，移民署最新統計，今年前2個月仍有大陸研修生持續遞件申請來台，且成功入境達1,200人次，勝於去年同期。聯合報系資料照片

大陸國台辦今年1月將我教育部鄭英耀等人列為「台獨頑固份子」，在大陸學位生已歸零情況下，外界擔憂恐進一步限縮短期研修生的教育交流。但根據移民署最新統計，今年前2個月仍有大陸研修生持續遞件申請來台，且成功入境達1,200人次，勝於去年同期。

根據移民署公布大陸地區人民來台人數統計，在專業交流部分，今年前2個月入境台灣的大陸研修生共1,200人次，其中男性352人次、女性848人次；與2025年前2個月研修生來台共987人次相比，增幅高達21.6%。

數據還顯示，今年前2個月，大陸研修生來台申請數為159人次、許可數624人次、出境990人次；去年前2個月則為申請數219人次、許可數508人次、出境654人次。

大陸自2020年4月起暫停陸生新生來台就讀學位，學位生僅剩研究所階段少數延畢舊生，陸生主要在台族群為短期研修生。按過往作業流程，各大專院校會在12月至2月之間，陸續向移民署送件申請新學期研修生來台。

儘管今年為止來台的陸籍研修生人次多於去年同期，但相比疫情前最高峰曾有一年3.4萬人次研修生來台，落差仍大。

陸委會3月31日在社群平台發文表示，依據移民署統計，2024年尚有2,296名陸生來台研修，而2025年計有3,551名研修陸生來台，成長近55%，教育部、海基會及本會也持續與各校合作，關懷陸生同學在台學習生活狀況。

陸委會也提到，這5年來台就學的陸生新生人數為0，我方教育部持續透過兩岸招生窗口機制進行聯繫，盼能早日恢復陸生來台就學，遺憾的是，陸方迄今仍無正面回應。強調陸生來台就讀學位，停滯在陸方的「已讀不回」，「是誰在擋交流？」

陸委會強調，兩岸交流應「去政治化」、「去風險化」，再次呼籲陸方儘速解除片面設定的限制，恢復陸生來台就讀學位，讓民間交流回歸單純化。

鄭英耀 台獨 陸生 教育部 兩岸

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