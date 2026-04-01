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教部擬修教師法納「冤案補償」調查還清白可補發停職期間全薪

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長鄭英耀會前接受媒體聯訪時表示，若教師因案接受調查，但最終責任不歸屬教師，當還予教師清白時，應補發停職期間全薪。記者林俊良／攝影
教育部長鄭英耀會前接受媒體聯訪時表示，若教師因案接受調查，但最終責任不歸屬教師，當還予教師清白時，應補發停職期間全薪。記者林俊良／攝影

立法院今舉行教育文化委員會，邀請教育部鄭英耀備質詢，並研議修正教師法第25條。教育部長鄭英耀會前接受媒體聯訪時表示，教師的薪資包含本俸與學術研究加給，若教師因案接受調查，但最終責任不歸屬教師，已爭取人事行政總處、銓敘部等支持，當還予教師清白時，應補發停職期間全薪。

依現行規定，教師涉及《教師法》或《兒童及少年福利與權益保障法》相關案件，經性平會、教評會認定有必要，教師須配合暫時停聘接受調查，依案件類型有不發給待遇，或發給半數本薪。但調查後未受解聘或終局停聘處分並回復聘任者，則可補發其停聘期間全數或另半數本薪，但未包含學術研究加給。

鄭英耀指出，教師在班級經營、管教過程中難免受到誤解，若教師因此走上司法訴訟，最終經調查後也還給教師清白，且教師可以回到校內繼續任教，根據現行做法，其之後只能補發停職接受調查期間的半額本俸。

鄭英耀表示，但教師的薪資結構包含本俸與學術研究加給，教育部也盼修法，若教師經調查後未受解聘等懲處，希望讓其恢復原職後能補發完整的薪資，目前已爭取人事行政總處、銓敘部等支持。

國民黨籍立法委員葛如鈞表示，教師的薪資結構為本俸加上加給，加給不是時有時無的獎勵，而是法定薪資待遇的一部分。若教師因調查而暫時停聘，但最終未做成終局解聘等，依照現行教師法，只能補發停聘期間的本薪而無加給，「這就產生不公平的問題。」教師明明沒問題，卻還是要承受停聘調查期間的薪資損失。

葛如鈞指出，朝野立委不分黨派，今提出12項教師法修正版本，代表修法是跨黨派共識，如果教師經調查後未被終局停聘，就應完整恢復教師的薪資權益，不可以讓程序完成後，還要教師為制度成本埋單。教師法第25條修法，不只是維護教師個人權益，也是要維護教育體系穩定，如果連基本的恢復完整待遇都做不到，要如何邀請優秀人才投入教職，先讓制度有正義，才能留住人。

民進黨籍立委林宜瑾則說，根據教師團體調查統計，2024至2025年校事會議受理投訴完成調查案件數769件，最終停解聘僅26件。如果教師經調查後未受到處分，本來就應該補發其應得薪資，教育部應和學校、教育團體討論補發範圍，但最低底線，一定要補發學術研究加給，因為這是教師從事研究工作本來就有的加給，屬固定薪資的一部分，務必讓受到冤屈的教師給予合理支持。

司法 教育部 補償金 薪資 鄭英耀 立法院

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