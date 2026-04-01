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Z世代的社群焦慮 全球中央探討數位成癮危機

中央社／ 台北1日電
最近的研究顯示，半數Z世代對童年過度使用手機感到懊悔，甚至有55%的年輕人因在社群媒體看到他人精彩的旅遊生活，而產生「人生落後」的自卑感。圖／聯合報系資料照片
最近的研究顯示，半數Z世代對童年過度使用手機感到懊悔，甚至有55%的年輕人因在社群媒體看到他人精彩的旅遊生活，而產生「人生落後」的自卑感。圖／聯合報系資料照片

澳洲政府去年底祭出全球首創禁令，強制16歲以下青少年遠離社群平台。《全球中央》雜誌4月號專題〈搶救數位小孩〉深入報導Z世代的社群焦慮與解決方案外，也探討日益嚴重的新型網路犯罪，帶你看見數位成癮下造成的社會風險。

最近的研究顯示，半數Z世代對童年過度使用手機感到懊悔，甚至有55%的年輕人因在社群媒體看到他人精彩的旅遊生活，而產生「人生落後」的自卑感。這種被稱為「無旅行焦慮症」（Notriphobia）的現象，正在年輕網路世代中悄然蔓延。

面對失控的演算法，美國開始出現「數位排毒」的集體行動。許多家長不惜花費8,000美元將孩子送往「重置夏令營」，透過斷網來重啟新生活。研究證實，孩子們僅需一週降低社群使用量，憂鬱與焦慮症狀便能顯著改善。

令人矚目的是，澳洲政府於去年底祭出全球首創禁令，強制16歲以下青少年遠離社群平台。禁令實施兩個月內，已刪除或停用超過470萬個未成年帳號，深獲不少家長支持。

科技應是提升品質的助力，而非囚禁靈魂的牢籠。數位成癮的陰影同樣籠罩銀髮族。英國調查指出，65歲以上長者每日螢幕觀看總時數已超過八個小時，甚至高於年輕族群。

專題〈搶救數位小孩〉深入報導Z世代的社群焦慮與解決方案外，也探討日益嚴重的新型網路犯罪，包括瑞典黑幫透過社群吸納校園青少年、日本匿名犯罪型態「匿流」病毒式擴散等，帶你看見數位成癮下造成的社會風險。

講求紀律與優雅的花式滑冰世界中，美籍華裔少女劉美賢（Alysa Liu）在米蘭冬奧的精彩表現驚豔全球。本期〈封面人物〉帶你深入她的故事──不單是一場金牌爭奪戰，更是一名少女在經歷退役與校園生活後，找回自我靈魂的生命壯遊。

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《全球中央》特闢〈開箱地球村〉單元，透過分布世界五大洲記者的在地觀察，從台灣人的角度，分享在異鄉食衣住行育樂、社會制度、各式見聞與文化衝擊。

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澳洲 美國 使用手機 滑手機 網路成癮 社群媒體

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