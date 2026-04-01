歷史上的今天／1959年國畫家黃君璧 考察返台受熱烈接機

擁有合格教師證，為何卻不走進教室？擁有合格教師證的她直言，學校體制付出與收穫不成正比，「既然我有能力，為什麼要領一份固定薪資去承受這種壓力？」，連具備博士學歷的理工人才，也逐漸流向補教市場，收入已明顯優於研究時期。這場從校園延伸至學術界的人才轉向，正在逐漸擴大，也讓師資荒面臨更嚴峻的挑戰。

2026-04-01 07:31