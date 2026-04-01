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歷史上的今天／1959年國畫家黃君璧 考察返台受熱烈接機

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1959年4月1日，名畫家黃君璧（中）返台，師大學生在機場歡迎。圖／聯合報系資料照片
1959年4月1日，名畫家黃君璧（中）返台，師大學生在機場歡迎。圖／聯合報系資料照片

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