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威尼斯雙年展 台灣館「鬱卒的平面：李亦凡」將開幕

中央社／ 羅馬31日專電

由台北市立美術館策劃的台灣館「鬱卒的平面：李亦凡」，將在2026第61屆威尼斯國際美術雙年展，於普里奇歐尼宮展出，展期5月9日至11月22日，其中5月7日至9日開幕當週下午將舉辦多場公眾活動，並於5月7日晚間舉辦台灣館開幕儀式。

北美館今天舉辦行前記者會，代表參展藝術家李亦凡、策展人馮賽卡（Raphael Fonseca）及北美館團隊一同揭開全新影像創作。

北美館指出，本屆台灣館由成長於網路技術萌芽期的藝術家與策展人組成，在數位轉型世代背景下，同為見證者與觀察者，透過幽默荒誕敘事語境，提出不同以往的視角與當代觀點。

展覽最初以葡萄牙語「Melancolia de tela」構思，指涉長期使用螢幕所產生的鬱卒狀態；隨著轉譯為中英文「鬱卒的平面（Screen Melancholy）」，在不同語境展開新意涵。「鬱卒」回應數位時代資訊過載與人工智慧快速發展所帶來的焦慮，同時映照人在螢幕介面中逐漸被扁平化的感知經驗與情緒狀態。

策展概念從李亦凡影像創作的發展脈絡抽絲剝繭，馮賽卡追溯自第一件作品「海邊散步」（2011）至新作「鬱卒的平面」（2026）創作軌跡，觀察其影像技術演變與敘事節奏轉變，並延伸至對當代數位文化的思考。他亦以西方藝術史視角加以詮釋，借鑑德國藝術家杜勒（Albrecht Dürer）1514年的版畫「憂鬱I」，將文藝復興時期對人類處境思考延伸至當代科技與影像焦慮的探討。

北美館館長駱麗真表示，多年來北美館以多元展覽策略回應不同時代文化思考，展現台灣藝術在全球語境中的獨特性。本屆策展人以跨文化、跨地域的視角，協助擴展李亦凡作品語境，使台灣館在國際交流中持續開展新的討論方向。兩位所關注的是當影像愈發趨向即時生成與無限複製，人如何重新理解世界，也重新定位自身。

李亦凡生於台北，目前正於荷蘭皇家視覺藝術學院（Rijksakademie van Beeldende Kunsten）駐村。長期自製影像開發工具，發展「數位操偶」創作方法，自2021年透過即時遊戲引擎進行創作，將動畫生產轉化為更具直覺性的過程，使影像成為個人且私密的探索與後設反思。

台灣館自1995年設於威尼斯普里奇歐尼宮邸（Palazzo delle Prigioni），這棟建於17世紀初與總督宮相連的監獄，是過往囚犯走向即將終生囚禁的牢房前的必經之路。李亦凡試圖回應紀建築歷史脈絡，將實體場域融入影像敘事，創作出前所未見之作。

隨著步入展間，以一件長達60分鐘的全新影像裝置為核心，搭配兩件新作短影片，訴說一顆「眼球」返家的故事，探索眼球世代中個人與「影像」的層層關係，沉浸在藝術家私密的後設反思。李亦凡以一人即興獨白的口吻摻雜著教學影片的形式，提出對電腦動畫的講解與AI生成影像的思考，再延伸至「高雅」與「低俗」文化影像差異的討論，更透過不同人體器官重逢的對話，探討人工智能對人的影響。

隨著劇情推進，場景不斷變換，在影片中普宮化為戲劇性的動力舞臺，交織慾望與恐懼，映照千禧世代與科技之間的緊密關係。

延續李亦凡長期對模型、數位操偶與模擬佈景構圖的興趣，他在實體展場內陳列著手掌、腳、頭、局部的腿與手臂等大型3D列印雕塑，與影像中角色的身體相互呼應。觀者在觀看影像的同時，也被這些誇張比例的身體碎片包圍，將空間轉化為戲劇性的後設舞台，營造出呼應著電腦生成影像的戲劇性解構場景，並可供觀眾坐下休憩，使「真實」與「數位」之間的界線逐漸模糊，展現台灣館不同以往的全新力度。

李亦凡表示，他的創作始終源於個人情感，但這次他思考的是，這些私密情緒如何與同世代的人產生共鳴。他希望觀眾在「鬱卒的平面」中既展開一段孤獨的旅程，也共同面對這個由科技重塑、由演算法主導的世界。「影像曾是如此重要，曾像是連接世界的窗戶，如今卻發現這個窗戶其實僅是一塊平面時，我們又該如何回應。」

馮賽卡指出，李亦凡透過即時引擎與建模系統等工具，解構影像生產技術的結構。當這條創作軌跡與他慣用的黑色幽默交織時，便揭示出一種在扁平螢幕前共享的憂鬱狀態。在身處於21世紀的1/4末端，面對日益狹隘化的後虛構與數位自戀，李亦凡並未提供神奇的解方或道德化的回應，而是暗示每個人都兼具囚徒、操控者與偶的三重身分。「就讓我們欣然接受這種處境的鬱卒，準備迎接如螢幕般扁平化的存在。一切才剛開始而已。」

開幕當日下午將舉辦藝術家與策展人對談，分享展覽創作歷程。隨後，韓國藝術家洪銀珠（EunjuHong）將帶來現場演出，透過編舞探討憂鬱與身體動態的主題。

隨著威雙展開幕，李亦凡首本個人雙語專書也正式推出，梳理其創作歷程與關鍵概念。書中收錄藝術家與策展人對話，並以「窗」、「機造電影」、「實體／軀體」、「控制器」等13個關鍵詞串連李亦凡過往重要作品的脈絡，5月將正式於北美館藝術書店開放購藏。

藝術家 威尼斯

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