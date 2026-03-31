「臺灣漫遊錄」晉級布克國際獎決選 5月19日大獎揭曉
布克國際獎台北時間今天晚間公布決選結果，作家楊双子「臺灣漫遊錄」繼續晉級，與其他5本書同列決選名單，預計5月19日公布大獎得主。
根據文化部發布新聞稿表示，這是台灣作品首度入圍布克國際獎的決選名單，同時也是今年決選名單中唯一的亞洲作家作品，文化部長李遠於第一時間向楊双子表達恭喜之意，並感謝她以文學持續讓世界看見台灣。
布克國際獎評審形容這本書「是一部富有洞見的後殖民小說，讀起來卻像一段酸甜動人的浪漫故事」，指出小說巧妙利用翻譯回憶錄的常見格式，包含導論、註腳與後記，為核心故事增添令人驚喜的層次感，更埋藏一個打破「第四面牆」的劇情彩蛋，提醒讀者「千萬別跳過註腳」。
評審在官網詳細說明這個故事的多重設計，「在面對重重限制下如何說好故事的挑戰，『臺灣漫遊錄』給出了一個天才般的解方」。
文化部指出，楊双子曾經公開表示，「臺灣漫遊錄」是因為獲得文化部「青年創作補助」而完成，之後又因為文化部的英文外譯補助而得以走向世界，楊双子不只一次向同樣是作家的文化部長李遠提出建言，希望文化部能夠提供更多、更長遠的支援系統，長期培養台灣年輕一輩的創作者。
李遠也深深了解政府部門長期支持創作者的重要性，因此這一年來將青年創作獎勵修改為不限年齡的「文學創作獎勵」，同時推出更多對創作者的獎勵及跨域計畫，例如「得獎者下一本書獎勵」、「流浪計畫」、「文學改編媒合計畫」、「台灣作家節」等。
布克國際獎將於5月19日於倫敦泰特當代美術館（Tate Modern）舉行頒獎典禮，文化部駐英國代表處文化組正規劃邀請楊双子及譯者金翎於今年前往英國各地，舉辦系列巡迴文學講座與簽書會。
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