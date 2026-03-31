「臺灣漫遊錄」入圍布克國際獎決選 得主5月公布

備受矚目的年度國際文學獎項英國「布克國際獎」（InternationalBooker Prize）今天公布決選名單，台灣作家楊双子的長篇小說「臺灣漫遊錄」入列。

「布克國際獎」2月24日發布初選名單，從總計128部作品中，挑選出13部，「臺灣漫遊錄」獲選入圍。這是繼2018年作家吳明益的作品「單車失竊記」後，再度有台灣作品入圍初選。

「布克國際獎」獎勵虛構文學創作，評選翻譯為英文、並在英國或愛爾蘭出版的長篇小說或短篇選集，獎金由作者與譯者均分，以彰顯翻譯的重要性。

入圍決選名單的作品將獲5000英鎊（約新台幣21萬元）獎金，由作者與譯者均分。2026年「布克國際獎」最終得主將於5月19日宣布，並在倫敦舉行頒獎典禮，獎金5萬英鎊。

「臺灣漫遊錄」2020年出版，陸續有日文、英文、韓文等譯本問世，英文版譯者為金翎，她因為翻譯此書獲美國國家圖書獎（National Book Awards）翻譯文學獎，同樣創台灣文學首例。