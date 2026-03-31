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不只日本漫畫…台漫進軍德國 BL題材熱賣受德女性讀者青睞

中央社／ 萊比錫31日專電
萊比錫書展展出台灣成人與BL漫畫。隨德國「新成人（New Adult）」書籍受眾擴大，台灣BL漫畫也逐漸走入德國讀者視野。中央社
萊比錫書展展出台灣成人與BL漫畫。隨德國「新成人（New Adult）」書籍受眾擴大，台灣BL漫畫也逐漸走入德國讀者視野。中央社

德國漫畫出版社近年開始發掘日本以外的亞洲動漫作品，老牌出版社史普利特將目光投向台灣。出版社指出，台漫在題材與敘事上具潛力，BL漫畫在當地銷售表現亮眼，貼近現代生活與社會議題的內容特別受到女性讀者青睞。

以動漫展聞名的萊比錫書展今年再度刷新參觀人次，台灣以「台漫．綜合口味」主題參展，提供英、德文試閱內容，透過展覽、講座與作家簽繪活動，向歐洲出版界與讀者推廣台灣漫畫多元創作能量。

近年出版台灣參展漫畫家穀子探討當代性關係的「T子%%走」、以及吳十三描繪職場戀情的「表裡不一與表裡不一」的德國老牌出版社史普利特（SplitterVerlag），其聯合創辦人舒爾茲（Dirk Schulz）與高塔（Horst Gotta）在書展接受中央社訪問。

史普利特出版社成立於2006年，至今已有20年歷史，最初以法國與比利時漫畫為主，近年逐步拓展出版類型，布局動漫市場。

舒爾茲表示，「就策略來說，我們不選擇競爭已經高度成熟、來自日本本土的漫畫，而是轉向發掘亞洲其他地區的創作內容。」

舒爾茲指出，團隊近年在萊比錫書展台灣館接觸到多部台灣作品，認為題材多元、敘事風格鮮明，因此開始引進出版，目前新書中已有相當比例來自台灣。「許多讀者覺得有趣，因為故事不再只發生在東京，而是來自台灣等不同文化背景。」

是否會擔憂德國讀者不熟悉日本以外的動漫？高塔分析，德國漫畫市場已進入高度分眾階段，讀者會依興趣選擇特定題材，「就像選擇食物一樣，各有偏好」，而來自不同文化背景的故事，反而更具吸引力。

他指出，在這樣的市場趨勢下，台漫BL等以愛情與性為主題的作品，以貼近當代生活、題材多元與敘事風格靈活等特色，近年在德國市場特別受到關注。

BL（Boys Love）是以男性間戀愛關係為主題的創作類型，起源於日本漫畫文化，內容涵蓋情感描寫至成人題材，主要讀者多為女性。

德國出版社慢林（Manlin）創辦人海策曼（LisaHeintzmann）也告訴中央社，去年出版的台灣BL漫畫「我的網紅男友」銷售表現亮眼，首刷4000本已售罄，目前再版加印2000本。

海策曼指出，BL漫畫在德國雖屬分眾市場，但擁有穩定讀者群，主要以年輕女性為主，且需求持續成長。她觀察，德國讀者特別重視角色之間的情感真實性與關係中的平等與合意，使貼近現代生活與社會議題的作品更具吸引力。

台北書展基金會分析，德國出版市場近年由「青少年文學（Young Adult）」延伸出「新成人（NewAdult）」類型，讀者年齡層擴展至18至30歲，內容從校園與成長轉向愛情、性別與自我認同等議題，成為漫畫市場的重要成長動能。

相較傳統以日本為主的漫畫內容，來自台灣與其他亞洲地區的作品，正為德國市場帶來新的文化視角與敘事選擇，也使台灣漫畫逐步走進歐洲讀者視野。

漫畫 德國 日本

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