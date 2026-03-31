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高雄國小特教師遭控巴頭、踹腳涉施虐僅記申誡 教育局說話了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市一所國小特教師遭爆涉不當管教，出手巴頭、踹腳致學童身上多處傷痕。圖／市議員陳慧文提供
高雄市一所國小特教師遭爆涉不當管教，出手巴頭、踹腳致學童身上多處傷痕。圖／市議員陳慧文提供

高雄市一所國小特教師遭爆涉不當管教，出手巴頭、踹腳致學童身上出現多處傷勢，時間長達2年之久，未料案件曝光，校方決議僅記申誡一支，遭質疑處分過輕，民代今重砲抨擊「師師相護」，要求市府重啟調查；對此，市長陳其邁回應，教育局已退回學校報告，要求校方重新釐清事實。

陳慧文指出，去年10月該生在資源班上課，被導師發現身上出現多處傷痕，才吐露遭到黃姓特教老師用腳踢踹，內側大腿都是瘀青，期間作業常被老師用丟的，還被打頭、打手心「已經很多次」。

陳慧文表示，該生遭老師涉施虐時間長達2年，學校竟零通報、輔導紀錄完全空白，案發後該生明確表達不願再進入資源班上課，校方處置更令人傻眼，竟安排視訊教學安置這名特教學生，引發家長不滿，質疑國小特教資源班怎能用視訊授課。

校方第一時間就掌握教師涉及體罰情節，涉案教師曾承認不當體罰，最終僅記申誡一支，明顯不符比例原則，且調查由校方主導缺乏外部監督機制，「根本就是師師相護」。

她要求市府成立第三方公正調查委員會，全面釐清事件來龍去脈，重新檢視校方在處理過程中是否涉及失職，當場喊話重啟調查。

陳其邁答詢說，教育局已將此案調查報告退回，要求校方重新釐清相關事實，「包括議員所指的內容，都會重新再調查」。

對此，教育局解釋，校方去年11月5日召開校事會議決議受理，並成立調查小組，3位委員皆為外聘，調查委員完成調查報告提供學校，今年1月2日召開考核會決議申誡一次。

教育局表示，收到調查報告後，已函請學校針對調查報告疑義及懲處再次釐清，但學校重開考核會仍決議「維持原處分」，因此再次退請學校邀集調查委員重新審核，待檢核調查報告內容，依相關事證內容依法續處。

教育局強調將全程督導學校，秉持公正原則處理，也已責請學校應針對當事人學生，予以輔導等機制，確保學生受教權益與身心發展。

高雄市一所國小特教師遭爆涉不當管教，出手巴頭、踹腳致學童身上多數傷痕。圖／市議員陳慧文提供
高雄市一所國小特教師遭爆涉不當管教，出手巴頭、踹腳致學童身上多數傷痕。圖／市議員陳慧文提供

高雄某國小特教師遭爆涉不當管教僅記申誡一次，議員陳慧文砲轟「師師相護」，市長陳其邁允諾重啟調查。記者郭韋綺／翻攝
高雄某國小特教師遭爆涉不當管教僅記申誡一次，議員陳慧文砲轟「師師相護」，市長陳其邁允諾重啟調查。記者郭韋綺／翻攝

高雄市 教育局 特教

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