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音樂走進校園 聯發科技攜手灣聲樂團啟動「臺灣共鳴－公益音樂行腳」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科首度以藝企合作模式，與灣聲樂團共同發起「臺灣共鳴－公益音樂行腳」，將音樂從南到北帶進家鄉的各個角落。圖為2022年《灣聲樂團 臺灣行腳》活動，灣聲音樂家在舞台下與學生熱情互動。圖／聯發科提供
聯發科首度以藝企合作模式，與灣聲樂團共同發起「臺灣共鳴－公益音樂行腳」，將音樂從南到北帶進家鄉的各個角落。圖為2022年《灣聲樂團 臺灣行腳》活動，灣聲音樂家在舞台下與學生熱情互動。圖／聯發科提供

聯發科技與灣聲樂團宣布共同發起「臺灣共鳴－公益音樂行腳」計畫，聯手將融合臺灣文化靈魂的古典樂，帶入全臺校園、社區與公共領域，提升大眾的文化近用性，更結合雙方各自在科技教育與藝術推廣的專業影響力，共同守護在地文化，讓人文藝術在臺灣各角落向下扎根。

聯發科技教育基金會長期致力於科技平權，積極縮短城鄉、性別與世代間的落差，與灣聲樂團多年來推動的「灣聲樂團．臺灣行腳」活動理念不謀而合，這次共同合作的「臺灣共鳴－公益音樂行腳」，將無國界的語言「音樂」送進台灣各角落，並期待將平權理念從科技領域延伸至文化領域，推動文化平權，促進文化近用性，讓藝文資源不侷限於都會或特定族群，而能更深入臺灣各地產生共鳴並向下扎根，讓更多民眾與青年學子都能享受音樂與文化的美好，進而啟發對於音樂的想像及喜愛。

聯發科技董事長蔡明介表示，聯發科技教育基金會長期投入臺灣科技人才培育，並多年舉辦「智在家鄉」科技創新競賽，鼓勵以科技改善家鄉問題，今年除了持續深耕科技人才培育，更將影響力擴大至在地人文的文化永續推廣，首度以藝企合作模式，與灣聲樂團共同發起『臺灣共鳴－公益音樂行腳』，將音樂從南到北帶進家鄉的各角落，並實踐企業回饋社會的理念。

同為本次活動共同主辦方的「灣聲樂團」，成立於2017年，是臺灣唯一以演出「臺灣音樂」為核心訴求的職業樂團。連年入圍金曲獎傳藝類獎項，創下音樂會平均售票率達九成的亮眼成績。除了在音樂廳演出，樂團最具代表性的品牌活動即是公益性質的《灣聲樂團 臺灣行腳》，透過「行動音樂廳」的精神深入臺灣各個角落，自2018年起已累積十四季、超過200場公益演出。

灣聲樂團音樂總監李哲藝表示，樂團始終秉持著「如果沒有人走向音樂廳，就讓音樂走向人群」的初衷。自啟動《灣聲樂團 臺灣行腳》以來，我們致力將臺灣音樂與古典音樂帶進校園與社區，至今已累積深厚的在地連結。此次與聯發科技深度結盟，期望藉由『臺灣共鳴』這項分支軸線，結合藝術團體的專業感性與科技企業的永續視野，共同打造可持續、可擴散的永續文化投資，讓臺灣音樂在每一寸土地產生更多共鳴。

聯發科與灣聲樂團共同發起「臺灣共鳴－公益音樂行腳」。圖為聯發科技董事長蔡明介親訪「智在家鄉」參賽團隊落地場域，並在團隊指導下體驗傳統炒茶工藝。圖／聯發科提供
聯發科與灣聲樂團共同發起「臺灣共鳴－公益音樂行腳」。圖為聯發科技董事長蔡明介親訪「智在家鄉」參賽團隊落地場域，並在團隊指導下體驗傳統炒茶工藝。圖／聯發科提供

金曲獎 藝術

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