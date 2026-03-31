快訊

川普名字一路掛！佛州機場改名「川普總統國際機場」 7月1日生效

京華城案辯論宣判16段影片公開 柯文哲「判刑瞬間表情」流量破萬

影／驚悚畫面曝光！桃園中壢重大車禍 外送員遭輾斷成兩截慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

新北教甄制度再升級 首納「非都地區」加分與彈性分發機制

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市教育局今公告115學年度國民小學暨幼兒園教師聯合甄選簡章，今年首度將「非都地區學校」納入代理教師年資加分，並同步推出彈性分發機制。圖／新北市教育局提供
新北市教育局今公告115學年度國民小學暨幼兒園教師聯合甄選簡章，今年首度將「非都地區學校」納入代理教師年資加分，並同步推出彈性分發機制。圖／新北市教育局提供

新北市教育局今公告115學年度國民小學暨幼兒園教師聯合甄選簡章，今年首度將「非都地區學校」納入代理教師年資加分，並同步推出彈性分發機制，以穩定學校教學量能並優化師資結構。本次甄選初試報名自4月17日8時起至4月23日18時止，預計於5月17日辦理初試。

教育局表示，為因應不同區域學校的師資需求，今年首度將「非都地區學校」納入代理教師年資加分與分發機制，強化人力補充與留任誘因。「非都地區學校」，是指未位於都市計畫區，且不屬教育部認定偏遠或非山非市的學校，多位於城鄉交界或發展相對緩慢的區域。

凡近5年內於新北市非都地區學校擔任長期代理教師滿1年者，初試原始成績可加1.5分；偏遠及特殊地區代理年資加分也提高至每年2分，加分上限最高6分，透過制度引導優秀師資穩定投入教學現場。

此外，本次甄選同步建立彈性分發機制。報考一般組普通科的考生，若未錄取正式教師，但複試中教學演示、情境演練、說課或口試任一項目原始分數達70分以上，即可依意願選填非都地區學校代理教師缺額，讓具教學能力的人才有機會進入教學現場，也提升人力媒合效率。

在專長師資部分，教育局也調整體育專長師資甄選條件，明確規範全國性賽事證明文件須為全國運動會獎狀或主、承辦機關出具的成績證明，確保審查標準一致，以延攬具競技實績的體育專才投入教學。同時持續推動多元加分機制，包括全國科展指導、本土語及雙語專長檢定、身心障礙考生支持，以及114學年度教甄備取生續任新北市代理教師者，初試成績加10%等措施，讓選才更具彈性與多元。

新北市教育局今公告115學年度國民小學暨幼兒園教師聯合甄選簡章，今年首度將「非都地區學校」納入代理教師年資加分，並同步推出彈性分發機制。圖／新北市教育局提供
新北市教育局今公告115學年度國民小學暨幼兒園教師聯合甄選簡章，今年首度將「非都地區學校」納入代理教師年資加分，並同步推出彈性分發機制。圖／新北市教育局提供

代理教師 教育部 教育局

延伸閱讀

高中職師資荒 「搶人大戰」教甄時程一年比一年早

教甄提前 考生備考近半年「痛苦期延長」

115年度教師資格考簡章今公告 報名、應考日期一次看

公費師培擬放寬語言能力規範 增資格考試機會

相關新聞

擔心流浪…他夢想當老師家人狂勸退 網揭教職困境：不只少子化

隨著時代變遷，看似穩定的教職行業已不再是人們求職的首選。一名網友發文，稱他一直以來的夢想就是當輔導老師，但家人卻勸他少子化的情況下，當老師以後恐怕會「流浪」，讓他很糾結，對此，網友們透露從事教職員的困境，除了少子化外，更要面臨不能管學生與厭師的大環境，並不推薦原PO從師。

遠流董座鄉間祖厝轉型 王榮文沒想到開了美術館就變素人畫家

走在嘉義縣義竹鄉的鄉間小路，有點雜亂的屋舍之中，突然出現一間美得令人一驚的清水混凝土建築。這是遠流董事長王榮文邀來知名清水模建築師毛森江，將祖厝改造成台灣首間農夫美術館「天來美術館」，首檔展出王榮文和水墨畫家程延平合作的畫展「做美麗的東西，我也可以」。「美術館是一個火種，也是一個起點。」離鄉半世紀後返鄉興建美術館，王榮文認為，每個人都該回到生命的起點，「找到自己和故鄉新的連結。」

新北教甄制度再升級 首納「非都地區」加分與彈性分發機制

新北市教育局今公告115學年度國民小學暨幼兒園教師聯合甄選簡章，今年首度將「非都地區學校」納入代理教師年資加分，並同步推出彈性分發機制，以穩定學校教學量能並優化師資結構。本次甄選初試報名自4月17日8時起至4月23日18時止，預計於5月17日辦理初試。

音樂劇「歌劇魅影」40年傳唱 高雄完售台中加場

音樂劇「歌劇魅影」問世40年，傳唱不息，今晚將在高雄衛武營演出，延續高雄完售氣勢，台中確定加演場次，再次證明「歌劇魅影」跨世代的音樂魅力。

補教搶師／行政和低薪壓垮公校師 補教磁吸效應擴大

補教正在「搶走老師」。從建中數學名師辭職投入補習班，到有補教業者主動接觸教師工會挖角，補教磁吸效應持續擴大。高薪、免兼行政、專注教學的環境，讓愈來愈多師培生與現職教師流向補教端。官方數據也顯示，持有教師證卻未任教的人數持續增加，教甄報考意願同步下滑。當師資荒升級為「逃亡潮」，學校是否撐得住更劇烈的人力流失？

國際鑑識權威李昌鈺殞落 家長盼嘉中「神探科學營」重啟傳承

國際刑事鑑識權威李昌鈺辭世，震動各界，國人不捨之餘，掀起緬懷追思。這位以科學破案、享譽全球鑑識專家，不僅在國際舞台締造傳奇，也與嘉義結下深厚緣分，留下難以磨滅教育足跡。2024年8月，李昌鈺曾應中正大學校長蔡少正邀請，專程返台參與35周年校慶活動，以「人生邏輯與鑑識科學」為題發表演說。他以畢生經歷為例，分享如何從細節中追求真相，強調邏輯思維與科學精神的重要性，深深啟發在場師生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。