新北教甄制度再升級 首納「非都地區」加分與彈性分發機制

新北市教育局今公告115學年度國民小學暨幼兒園教師聯合甄選簡章，今年首度將「非都地區學校」納入代理教師年資加分，並同步推出彈性分發機制，以穩定學校教學量能並優化師資結構。本次甄選初試報名自4月17日8時起至4月23日18時止，預計於5月17日辦理初試。

教育局表示，為因應不同區域學校的師資需求，今年首度將「非都地區學校」納入代理教師年資加分與分發機制，強化人力補充與留任誘因。「非都地區學校」，是指未位於都市計畫區，且不屬教育部認定偏遠或非山非市的學校，多位於城鄉交界或發展相對緩慢的區域。

凡近5年內於新北市非都地區學校擔任長期代理教師滿1年者，初試原始成績可加1.5分；偏遠及特殊地區代理年資加分也提高至每年2分，加分上限最高6分，透過制度引導優秀師資穩定投入教學現場。

此外，本次甄選同步建立彈性分發機制。報考一般組普通科的考生，若未錄取正式教師，但複試中教學演示、情境演練、說課或口試任一項目原始分數達70分以上，即可依意願選填非都地區學校代理教師缺額，讓具教學能力的人才有機會進入教學現場，也提升人力媒合效率。

在專長師資部分，教育局也調整體育專長師資甄選條件，明確規範全國性賽事證明文件須為全國運動會獎狀或主、承辦機關出具的成績證明，確保審查標準一致，以延攬具競技實績的體育專才投入教學。同時持續推動多元加分機制，包括全國科展指導、本土語及雙語專長檢定、身心障礙考生支持，以及114學年度教甄備取生續任新北市代理教師者，初試成績加10%等措施，讓選才更具彈性與多元。

新北市教育局今公告115學年度國民小學暨幼兒園教師聯合甄選簡章，今年首度將「非都地區學校」納入代理教師年資加分，並同步推出彈性分發機制。圖／新北市教育局提供