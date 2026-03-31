2026「新新新文學」徵件 預定6月初公布入選名單

國立台灣文學館今天宣布，2026「新新新文學」青年創作實驗計畫開始徵件，徵件時間至4月30日，預定6月初公布入選名單，入選團隊11月將進行跨域創作展演發表。

台文館今天指出，2026「新新新文學」青年創作實驗計畫，以「歷史正發生，臺灣近未來」為徵選主題，邀請青年創作者組隊從文學文本出發，透過戲劇、舞蹈、音樂或各種藝術形式，拆解與重構台灣文學新面貌。

台文館表示，「新新新文學」去年初試啼聲獲得熱烈迴響，展現強大跨域動能，青年創作團隊以詩、小說及非虛構文本為核心，成功拆解文字框架，融合客語、原住民語及台語，轉化為具備感官體驗的展演作品。

「新新新文學」看見青年對在地敘事再詮釋的渴望，更證明台灣文學在不同媒材間轉譯潛力，也確立「臺灣文學糧倉」與「新新新文學計畫」作為國內「文學跨域實驗」與「青年創作培力」的核心價值。

台文館今年持續深耕徵件，建構更完整文學實驗平台，以「過去與未來」為雙向思考軸線，鼓勵青年創作者重新閱讀既有文本，喚起歷史記憶，同時對未來大膽提問。

台文館說明，今年度入選團隊將可獲得全方位創作支持，每組團隊製作費提升至新台幣30萬元，館方更將為所提計畫內容，延聘跨域專家、量身打造「專業諮詢」與「創作陪伴」，協助創作者從概念原型走向成熟與展演。

台文館表示，入選團隊將於11月台灣文學年度盛事「臺灣作家節」期間，在台灣文學糧倉及台灣文學基地進行跨域創作展演發表。