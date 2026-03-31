教育部公布青諮會名單！15學生獲選代表 關注AI、媒體識讀
教育部今天表示，已選出「第8屆青少年諮詢會」15名代表，關注議題包含AI（人工智慧）教育、媒體識讀、雙語教育等，將參與公共事務議題討論。
「青少年諮詢會」由年滿12歲、未滿25歲的青少年組成，獲選者將以委員身分，參與討論教育議題，並與教育部國教署一同研議符合青少年需求的措施。另外，透過參與諮詢會，也能深入瞭解政府與機關的運作模式，並累積提案研擬、議題分析及溝通協作等關鍵能力。
教育部今天發布新聞稿表示，第8屆諮詢會共有45名學生參與面試決審，最終選出15人。在面試過程中，學生們分享自身在校園參與學生自治、社團活動及公共議題討論的經驗，並從個人的學習歷程與校園生活中觀察，提出對教育制度及學習環境的看法與建議，呈現多元而深入的觀點。
教育部指出，這屆委員關注的議題相當廣泛，涵蓋數位學習發展、雙語教育推動、媒體識讀能力培養、本土語言推廣，以及人工智慧於教育學習中的應用等，反映出新世代青年對教育趨勢及學習環境的敏銳觀察與思考。
教育部表示，將持續透過相關機制，廣納青少年對教育政策及學習環境的意見，鼓勵更多青少年參與教育公共事務，並讓教育政策更具包容性、前瞻性，建構出符合學生需求的教育環境。
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