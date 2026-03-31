快訊

送大禮！蔣萬安宣布5大新政 率先全國「二胎公托、準公托全免費」

川普名字一路掛！佛州機場改名「川普總統國際機場」 7月1日生效

京華城案辯論宣判16段影片公開 柯文哲「判刑瞬間表情」流量破萬

聽新聞
0:00 / 0:00

教育部公布青諮會名單！15學生獲選代表 關注AI、媒體識讀

中央社／ 台北31日電
教育部今天表示，已選出「第8屆青少年諮詢會」15名代表。圖／聯合報系資料照片
教育部今天表示，已選出「第8屆青少年諮詢會」15名代表。圖／聯合報系資料照片

教育部今天表示，已選出「第8屆青少年諮詢會」15名代表，關注議題包含AI（人工智慧）教育、媒體識讀、雙語教育等，將參與公共事務議題討論。

「青少年諮詢會」由年滿12歲、未滿25歲的青少年組成，獲選者將以委員身分，參與討論教育議題，並與教育部國教署一同研議符合青少年需求的措施。另外，透過參與諮詢會，也能深入瞭解政府與機關的運作模式，並累積提案研擬、議題分析及溝通協作等關鍵能力。

教育部今天發布新聞稿表示，第8屆諮詢會共有45名學生參與面試決審，最終選出15人。在面試過程中，學生們分享自身在校園參與學生自治、社團活動及公共議題討論的經驗，並從個人的學習歷程與校園生活中觀察，提出對教育制度及學習環境的看法與建議，呈現多元而深入的觀點。

教育部指出，這屆委員關注的議題相當廣泛，涵蓋數位學習發展、雙語教育推動、媒體識讀能力培養、本土語言推廣，以及人工智慧於教育學習中的應用等，反映出新世代青年對教育趨勢及學習環境的敏銳觀察與思考。

教育部表示，將持續透過相關機制，廣納青少年對教育政策及學習環境的意見，鼓勵更多青少年參與教育公共事務，並讓教育政策更具包容性、前瞻性，建構出符合學生需求的教育環境。

教育部 面試 溝通

延伸閱讀

鼓勵特教生為自己發聲 150師分享教學經驗

學生自傷通報 10年成長逾12倍

學生自傷通報10年成長12.3倍 煩惱時找AI求助？教育部這樣說

新北推7大國際見學 國高中職生150名額可赴日美歐

相關新聞

擔心流浪…他夢想當老師家人狂勸退 網揭教職困境：不只少子化

隨著時代變遷，看似穩定的教職行業已不再是人們求職的首選。一名網友發文，稱他一直以來的夢想就是當輔導老師，但家人卻勸他少子化的情況下，當老師以後恐怕會「流浪」，讓他很糾結，對此，網友們透露從事教職員的困境，除了少子化外，更要面臨不能管學生與厭師的大環境，並不推薦原PO從師。

遠流董座鄉間祖厝轉型 王榮文沒想到開了美術館就變素人畫家

走在嘉義縣義竹鄉的鄉間小路，有點雜亂的屋舍之中，突然出現一間美得令人一驚的清水混凝土建築。這是遠流董事長王榮文邀來知名清水模建築師毛森江，將祖厝改造成台灣首間農夫美術館「天來美術館」，首檔展出王榮文和水墨畫家程延平合作的畫展「做美麗的東西，我也可以」。「美術館是一個火種，也是一個起點。」離鄉半世紀後返鄉興建美術館，王榮文認為，每個人都該回到生命的起點，「找到自己和故鄉新的連結。」

教育部公布青諮會名單！15學生獲選代表 關注AI、媒體識讀

教育部今天表示，已選出「第8屆青少年諮詢會」15名代表，關注議題包含AI（人工智慧）教育、媒體識讀、雙語教育等，將參與公...

新北教甄制度再升級 首納「非都地區」加分與彈性分發機制

新北市教育局今公告115學年度國民小學暨幼兒園教師聯合甄選簡章，今年首度將「非都地區學校」納入代理教師年資加分，並同步推出彈性分發機制，以穩定學校教學量能並優化師資結構。本次甄選初試報名自4月17日8時起至4月23日18時止，預計於5月17日辦理初試。

音樂劇「歌劇魅影」40年傳唱 高雄完售台中加場

音樂劇「歌劇魅影」問世40年，傳唱不息，今晚將在高雄衛武營演出，延續高雄完售氣勢，台中確定加演場次，再次證明「歌劇魅影」跨世代的音樂魅力。

補教搶師／行政和低薪壓垮公校師 補教磁吸效應擴大

補教正在「搶走老師」。從建中數學名師辭職投入補習班，到有補教業者主動接觸教師工會挖角，補教磁吸效應持續擴大。高薪、免兼行政、專注教學的環境，讓愈來愈多師培生與現職教師流向補教端。官方數據也顯示，持有教師證卻未任教的人數持續增加，教甄報考意願同步下滑。當師資荒升級為「逃亡潮」，學校是否撐得住更劇烈的人力流失？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。