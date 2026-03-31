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文總推影像紀錄 見證台灣限定媽祖睡魔誕生

中央社／ 台北31日電

2026台灣燈會爆紅的日本「青森睡魔抵嘉」燈組現正在嘉義縣朴子配天宮展出，文總今天分享，媽祖睡魔誕生過程也化為影像紀錄，昨天上線後立刻吸引網友廣大迴響。

「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」由中華文化總會邀請日本睡魔團隊跨海來台，取材配天宮樸仔媽、千順將軍與天地人三虎，歷時1個多月在嘉義縣現地創作，完成長9.3公尺、寬7公尺、高5.5公尺，融合在地信仰元素的大型睡魔。

文總秘書長李厚慶提到，2021年文總邀請奈良美智來台舉辦特展，當時奈良美智曾向文總夥伴分享青森最具代表性的祭典「睡魔祭」，這份來自故鄉的回憶，也成為此次計畫的起點。

李厚慶表示，目前青森共有16名現役睡魔師，分屬不同體制團隊，過去從未有共同製作睡魔的經驗，因此這次青森睡魔抵嘉計畫，不僅是睡魔師首次合體，更是繼2001年至大英博物館製作展演以來，睽違25年在海外製作大型睡魔，寫下亞洲首例。

文總昨天公開「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」全紀錄，透過影像呈現日本知名睡魔師於嘉義縣現地創作，與在地民眾、學生共同打造大型媽祖睡魔，並攜手台日學生在台灣燈會TEAM TAIWAN大遊行震撼亮相的過程。影片上線後引發網友迴響，留言表示「好美！好壯觀！」、「最感動的是民眾把白紙貼上去的那一幕！」等。

負責製作媽祖睡魔的睡魔師諏訪慎分享，「（製作過程中）最困難的部分還是臉部表情。」為了不偏離台灣民眾對媽祖的印象，團隊特別前往配天宮實際觀察本尊，並多方參考女性意見來製作，讓睡魔在保有張力的同時，承載在地信仰溫度。

朴子配天宮總幹事丁廣穎表示，此次青森睡魔抵嘉計畫合作，「這是配天宮會很珍惜的一種緣分。」配天宮鎮殿媽祖被譽為「不動天后」，其源自湄洲祖廟迎請來台的開基媽；千里眼露出1根腳趾，代表一朝當官、一帆風順；順風耳露出5根腳趾，寓意五子登科；虎爺則供奉於桌上，與多數宮廟將虎爺置於案桌下方大不相同。

「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」全紀錄已上架文總官方Facebook、Instagram及YouTube平台。

文總 李厚慶 日本 燈會

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